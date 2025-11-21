Холодильник може тримати холод довше, ніж здається, якщо дотримуватися кількох простих правил, повідомляє 24 Канал з посиланням на food safety. Ці знання особливо корисні зараз, коли світло може зникнути будь-якої миті.

Як довго може працювати холодильник без світла?

Холодильник зберігатиме продукти безпечними до 4 годин під час відключення електроенергії. Повна морозильна камера може підтримувати температуру приблизно 48 годин, якщо дверцята залишаються закритими.

Як поводитися з холодильником, коли зникло світло / Фото unsplash

Тримайте дверцята холодильника та морозильної камери якомога довше закритими, щоб підтримувати низьку температуру. З’їжте охолоджені швидкопсувні продукти, такі як м’ясо, птиця, риба, яйця та залишки їжі.

Викидайте будь-які продукти, які викликають підозру – зіпсовані, запліснявілі або ті, що мають неприємний вигляд чи запах.

Чи існує продукт, який ніколи не псується?

Мед називають єдиним "вічним продуктом". Усе завдяки його особливій хімії та праці бджіл, пише dailylaboratories.

Нектар із квітів змішується з ферментами всередині бджіл, що змінює склад нектару та розщеплює його на прості цукри, які відкладаються в стільники.

Як підготуватися до блекаутів?