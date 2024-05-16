Найсмачніший салат з курки: приготуйте просто з копченим сиром – елементарний рецепт
16 травня 2024, 12:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Салатів з куркою є безліч. Однак мало які є смачнішими, ніж цей – з копченим сиром та кукурудзою.
Інгредієнти – дуже прості. Проте вони створюють дуже смачне поєднання.
Буде смачно Такої смакоти ви ще не куштували: рецепт маринаду для шашлику з ківі
Салат з куркою та сиром
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 30 грамів курячого філе;
– 200 грамів консервованої квасолі;
– 150 грамів копченого сиру;
– 1 червоний болгарський перець;
– 150 грамів консервованої кукурудзи;
– 150 грамів майонезу 72%;
– сіль, перець до смаку;
– 100 грамів листя салату;
– 30 грамів зеленої цибулі.
Приготування:
- Куряче філе помийте, посоліть і зваріть до готовності. Охолодіть та наріжте кубиками.
- Перець запечіть у духовці до м’якості, очистьте від шкірки та наріжте соломкою.
- Сир наріжте смужками по 2 сантиметри. Квасолю і кукурудзу відкиньте на сито. Салат помийте, обсушіть і поріжте шматочками.
- Змішайте усі інгредієнти та заправте майонезом, сіллю і перцем. Перед подачею посипте подрібненою зеленою цибулею.