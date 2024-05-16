Найсмачніший салат з курки: приготуйте просто з копченим сиром – елементарний рецепт

16 травня 2024, 12:59
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Джерело:

Shuba

Салатів з куркою є безліч. Однак мало які є смачнішими, ніж цей – з копченим сиром та кукурудзою.

Інгредієнти – дуже прості. Проте вони створюють дуже смачне поєднання.

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Салат з куркою та сиром

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 30 грамів курячого філе;
– 200 грамів консервованої квасолі;
– 150 грамів копченого сиру;
– 1 червоний болгарський перець;
– 150 грамів консервованої кукурудзи;
–  150 грамів майонезу 72%;
– сіль, перець до смаку;
– 100 грамів листя салату;
– 30 грамів зеленої цибулі.

Приготування:

  1. Куряче філе помийте, посоліть і зваріть до готовності. Охолодіть та наріжте кубиками.
  2. Перець запечіть у духовці до м’якості, очистьте від шкірки та наріжте соломкою.
  3. Сир наріжте смужками по 2 сантиметри. Квасолю і кукурудзу відкиньте на сито. Салат помийте, обсушіть і поріжте шматочками.
  4. Змішайте усі інгредієнти та заправте майонезом, сіллю і перцем. Перед подачею посипте подрібненою зеленою цибулею.
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Автор: Ольга Котів