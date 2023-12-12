Обожнюваний усіма: приготуйте вишуканий салат з куркою та ананасами на Новий рік

Салат з куркою та ананасами люблять майже всі. Приготуйте його на Новий рік і ви не залишитесь розчарованими.

Для заправки краще зробити саме домашній майонез. Адже з ним салат буде точно смачнішим, ніж з магазинним.

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Як приготувати новорічний салат з куркою та ананасами

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 6

– 600 грамів курячого філе;– 2 літри води;– половина чайної ложки солі;– 3 яйця;– 3 шматки білого хліба (за бажанням);– 100 грамів твердого сиру;– 1 банка консервованої кукурудзи;– 1 банка консервованих ананасів шматочками;– 3 столові ложки домашнього майонезу для заправки;– 3 гілочки петрушки для подачі.



За бажанням можна прикрасити салат горіхами / Фото 1000.menu

Приготування:

Закип'ятіть в каструлі 2 літри води. Додайте 600 грамів курячого філе, половину чайної ложки солі та варіть на середньому вогні 25 хвилин. Після цього вийміть м'ясо з каструлі та залиште повністю охолонути. Зваріть круто 3 яйця. Перекладіть їх в холодну воду, щоб шкаралупа добре очищалася. Корисний лайфхак! Варіть яйця рівно 8 хвилин – саме стільки часу потрібно, аби й білок, і жовток стали твердими, але не переварилися. Тим часом поріжте 3 шматки білого хліба кубиком та підсмажте на сухій пательні до стану сухарів. Перекладіть їх на тарілку для остигання. Дістаньте яйця з води, очистьте та наріжте середнім кубиком. Так само наріжте і 100 грамів твердого сиру. Перекладіть в глибоку миску, в якій змішуватимете всі компоненти. Наріжте куряче філе середнім кубиком та перекладіть в миску. З банки кукурудзи та банки ананасів шматочками злийте повністю рідину та всипте до миски разом з сухарями. Безпосередньо перед подачею заправте страву 3 столовими ложками домашнього майонезу. Перемішайте, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися. Викладіть салат з курки та ананасів в тарілку для подачі та за бажанням зверху посипте подрібненою петрушкою чи волоськими горіхами.