Один інгредієнт змінить все: рецепт розкішного салату з куркою та грибами
6 січня 2024, 23:10Читать новость на русском
Джерело:vistovska_cooking
Щоб смачно почастувати гостей, не потрібно проводити неймовірно багато часу біля плити. Зокрема, ви можете скористатися рецептом цього простого та смачного салату.
Особливого смаку надасть солоний арахіс. Також можна використати сухарики.
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Рецепт салату з куркою та арахісом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
– 1 копчене куряче стегно;
– 300 грамів шампіньйонів;
– 1 цибулина;
– 1 болгарський перець;
– солоні горішки;
– майонез, спеції до смаку.
Приготування:
- Гриби обсмажте з цибулькою та дайте охолонути.
- Тим часом наріжте стегно та перець довільними шматками та покладіть все у салатник.
- Додайте гриби та заправте майонезом.
- Додайте спеції до смаку і добре перемішайте.
- Перед подачею посипте горішками чи сухариками.