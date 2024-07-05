Рецепт, що розірвав мережу: готуємо швидкий салат з куркою та майонезом

5 липня 2024, 16:59
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Джерело:

Views on the road

Курка є ідеальним інгредієнтом для легких салатів. Спробуйте втілити в життя цей простий рецепт – вам сподобається.

Заправка перетворить цей салат на витвір мистецтва. Він зможе прикрасити навіть святковий стіл.

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Салат з куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 куряча грудка;
– 4 столові ложки майонезу 72%;
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– 0,5 столової ложки чорного перцю;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки соку лайма;
– 1 цибуля;
– 200 грамів суміші овочів;
– 2 стебла селери;
– 0,5 склянки зерен кукурудзи;
– 1 авокадо;
– свіжий салат, кінза до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть курячу грудку до готовності, остудіть і розберіть на волокна.
  2. Дрібно поріжте стебла селери й очищену цибулю. Консервовану овочеву суміш та кукурудзу відцідіть у друшляку.
  3. У великій мисці змішайте майонез, грецький йогурт, цибулю, овочевий мікс, селеру, кукурудзу, чорний перець, сіль та сік лайма.
  4. Додайте подрібнену курку та добре перемішайте.
  5. Залиште салат у холодильнику на ніч. Подавайте на листі салату зі шматочками авокадо та кінзою.
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Автор: Ольга Котів