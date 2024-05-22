Якби Капрезе та Цезар мали дитину: небанальний салат з куркою, який вам точно сподобається
22 травня 2024, 12:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Капрезе та Цезар є двома улюбленими стравами для багатьох. Спробуйте приготувати салат, який буде схожий на них обох.
Цей салат готується дуже просто та швидко. Він, безсумнівно, вартий бути навіть на святковому столі.
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Салат з куркою та моцарелою
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 3
– 2 курячі філе;
– 300 грамів салату Ромен;
– 4 гілочки базиліка;
– 300 грамів томатів чері;
– 250 грамів моцарели.
Для соусу:
– 70 мілілітрів бальзамічного оцту;
– 40 мілілітрів оливкової олії;
– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;
– 2 чайні ложки меду;
– половина чайної ложки приправи "Італійські трави";
– половина чайної ложки сушеного часнику;
– сіль до смаку.
Приготування:
- З'єднайте оцет, олію, гірчицю та перець. 50 мілілітрів перелийте в невелику миску. Додайте мед, сіль до свого смаку, італійські трави, сушений часник і перемішайте. У цей маринад занурте філе, щоб воно покрилося повністю, та залиште на 30 хвилин.
- Розігрійте пательню-гриль 3 – 5 хвилин. Змастіть олією і посмажте курку, доки з обох боків не з'являться сліди гриля. На це піде близько 10 хвилин. Перекладіть філе на дошку, дайте постояти 5 хвилин, а потім наріжте смужками.
- На велику тарілку викладіть ромен, чері, моцарелу та базилік. Додайте сіль до смаку, а зверху викладіть курку і полийте все бальзамічною заправкою.