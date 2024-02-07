Швидко, дешево і дуже смачно: рецепт дивовижного салату з курячою печінкою
7 лютого 2024, 16:29Читать новость на русском
Джерело:_lady.stegantseva_
Попри свою низьку ціну, це салат вразить вас своїм смаком. Спробуйте приготувати його на обід чи вечерю.
Найкраще ця страва смакує щойно приготованою. Однак навіть холодним салат матиме прекрасний смак.
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Салат з курячої печінки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів курячої печінки;
– 2 середні цибулини;
– 2 середні моркви;
– горошок консервований;
– солоні огірки;
– майонез;
– сіль, перець.
Приготування:
- Курячу печінку помийте та поставте варитися до готовності в підсоленій воді. На це потрібно орієнтовно 20 хвилин.
- Тим часом обсмажте цибулю та моркву на олії з додаванням вершкового масла. Під кришкою протушкуйте їх до готовності, а потім повністю охолодіть.
- Готову печінку поріжте соломкою та відправте в миску.
- Далі маленьким кубиком поріжте солоні огірки. Всипте їх до миски разом із горошком та охолодженою засмажкою.
- Заправте салат майонезом, сіллю, перцем та перемішайте.