До свята і на щодень: рецепт розкішного салату з курячою печінкою

Усі, хто колись куштував салат з курячою печінкою, пам'ятають його насичений смак. Окрім цього, така страва виходить доволі бюджетною.

Для приготування цього салату ідеально підходить куряча печінка. Після смаження вона буде дуже м'якою та соковитою.

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Рецепт салату з курячою печінкою

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 1

– 200 грамів курячої печінки;– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;– 2 – 3 зубчики часнику;– чайна ложка меду;– 1 столова ложка соєвого соусу;– 1 кільце ананаса;– 1 столова ложка масла;– 1 чайна ложка цукру;– 3 помідори чері;– 1 чайна ложка кунжуту;– половина столової ложки гірчиці в зернах;– 1 столова ложка лимонного соку;– 3 столові ложки оливкової олії;– 150 грамів міксу салату.

Приготування:

Печінку залийте холодною водою, почистьте від плівок та жилок, після чого наріжте на половинки, злегка посоліть та обваляйте в крохмалі. Розігрійте пательню з оливковою олією та обсмажте шматочки печінки протягом 4 – 5 хвилин з часником. Додайте половину чайної ложки меду та соєвого соусу, готуйте ще 2 – 3 хвилини. У другій пательні розігрійте вершкове масло з цукром та карамелізуйте ананас по 3 хвилини з кожного боку на середньому вогні. Всі інгредієнти для соусу та половину чайної ложки меду змішайте в одній мисці та перебийте блендером. Мікс салату заправте соусом. Зверху викладіть ананас, печінку та чері. Перед подачею посипте кунжутом.