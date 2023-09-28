"Мімоза" по-новому: як смачно приготувати улюблений салат з дитинства
28 вересня 2023, 15:33Читать новость на русском
Джерело:food obozrevatel
Ми не здивуємо вас цим салатом, але його смак точно на довго закарбується в пам'яті. Спробуйте оновлений рецепт мімози та ви будете приємно здивовані.
Салат мімоза був максимально відомий у 80 – 90 роках, та не втратив популярність до сьогодні. Його дбайливо викладають шарами, змащують майонезом. Щоб відійти від класичного рецепта салату, радимо спробувати його оновлену версію: з салатом айсберг та особливим соусом.
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Подавайте його як до святкового столу, так і до буденного. Вам точно сподобається кінцевий варіант страви!
Рецепт салату мімоза по-новому
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
– 3 – 4 штуки запеченої картоплі;
– 3 курячих яйця;
– салат айсберг;
– 400 грамів риби гарячого копчення;
– 200 грамів твердого сиру;
– майонез;
– 2 столові ложки солодкого соусу чилі.
Приготування:
- Заздалегідь запечену картоплю, відварені яйця та твердий сир натираємо на грубій тертці.
- Копчену рибу розбираємо та розділяємо руками на волокна. Не забуваємо видалити кісточки.
- Для соусу змішуємо майонез та солодкий чилі.
- Формуємо салат за допомогою кільця: викладаємо шарами картоплю, соус, далі риба, соус, порізаний айсберг, соус, терті яйця, соус, присипаємо тертим сиром.
- Можна залишити салат у кільці на кілька годин, аби він просочився, а можна одразу подавати до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати моркву по-корейськи з готової приправи.