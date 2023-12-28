Так ви ще точно не їли: готуємо культову "Мімозу" по-новому
28 грудня 2023, 11:05Читать новость на русском
Мімозу люблять багато українців. Цей смачний салат є справжньою новорічною класикою.
Цьогоріч 24 Канал пропонує вам приготувати Мімозу по-новому. За цим рецептом новорічний салат вийде ще смачнішим.
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Рецепт салату "Мімоза" по-новому
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
– 3 – 4 штуки запеченої картоплі;
– 3 курячі яйця;
– салат айсберг;
– 400 грамів риби гарячого копчення;
– 200 грамів твердого сиру;
– майонез;
– 2 столові ложки солодкого соусу чилі.
Приготування:
- Заздалегідь запечену картоплю, відварені яйця та твердий сир натріть на грубій тертці.
- Копчену рибу розберіть та розділіть руками на волокна. Не забувайте видалити кісточки.
- Для соусу змішайте майонез та солодкий чилі.
- Формуйте салат за допомогою кільця – викладіть шарами картоплю, рибу, порізаний айсберг та терті яйця. Усі шари промащуйте соусом. Наприкінці присипте тертим сиром.
- Можна залишити салат у кільці на кілька годин, аби він просочився, а можна одразу подавати до столу.