"Мітла" для схуднення: готуємо фантастичний салат з буряком за рецептом Лілії Цвіт

20 травня 2024, 20:58
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Джерело:

Лілія Цвіт

Салат "Мітла" стане чудовою заміною калорійним стравам. Водночас він є дуже смачним та поживним.

Цей салат готується зі свіжих овочів. Яблуко додасть йому приємної кислинки.

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Салат "Мітла" за рецептом Лілії Цвіт

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 морквини;
– 2 яблука;
– 1 корінь селери;
– 1 буряк;
– 0,5 пекінської капусти;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки лимонного соку.

Приготування:

  1. Всі овочі та кислі яблука ретельно помийте і почистьте. Візьміть глибоку миску і терку для моркви по-корейськи.
  2.  Спершу в миску натріть моркву, а потім – корінь селери, яблука і невеликий буряк. Далі тонко наріжте пекінську капусту і теж додайте її в миску.
  3. Заправте салат соком лимона, оливковою олією і добре перемішайте. За бажанням посоліть. Перекладіть  у тарілку та подавайте.
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Автор: Ольга Котів