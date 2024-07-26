Молодий буряк ще ніколи не був таким смачним: готуємо салат з оселедцем і маринованим огірком

Встигніть насолодитися молодим буряком, поки триває сезон. Зокрема, радимо приготувати цей смачний салат.

Солодкість молодого буряка ідеально пасує до оселедця. Цей салат буде навіть смачнішим, ніж Шуба.

Варто спробувати Пальчики оближеш: готуємо казковий салат з крабовими паличками та молодою капустою

Салат з буряка та оселедця

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 2

– 150 грамів буряка;– 75 грамів маринованих огірків;– 1 філе оселедця;– зелена цибуля, петрушка, оливкова олія, перець чорний мелений до смаку.

Приготування:

Зваріть або запечіть у духовці буряк. Почистьте та наріжте. Огірки наріжте невеликими кружечками, а оселедець – кубиками. Подрібніть зелену цибулю та листя петрушки. У тарілці змішайте буряк, оселедець, огірки та цибулю. Посипте дрібно нарізаною петрушкою. Приправте оливковою олією та меленим чорним перцем до смаку. Добре перемішайте та перекладіть на тарілку для подачі.