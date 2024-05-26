Просто і неймовірно смачно: приготуйте польський салат з молодою капустою

Приготуйте дуже смачний польський салат з молодою капустою. Консервований тунець додасть йому вишуканості.

Салат вийде дуже свіжим та легким. Саме те, що треба для корисної вечері.

Буде смачно Смачніший, ніж ковбаса та паштет: готуємо ніжний курячий терин з горошком

Польський салат з капустою та тунцем

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– 400 грамів молодої капусти;– 250 грамів свіжого огірка;– 4 яйця;– 180 грамів тунця у власному соку;– 1 пучок петрушки;– зелена цибуля до смаку.– 1 чайна ложка зернистої гірчиці;– 1 столова ложка яблучного оцту;– 2 столові ложки оливкової олії;– сіль, перець до смаку.

Приготування: