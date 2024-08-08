Ніби щойно приготований: рецепт салату з молодої капусти на зиму
8 серпня 2024, 14:46Читать новость на русском
Джерело:Алла Ферштинська
Салат з молодої капусти можна законсервувати. Він смакуватиме ніби щойно приготований.
Скористайтеся цим перевіреним рецептом. Такий салат прикрасить будь-який стіл.
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Салат з молодої капусти на зиму
- Час: 2 години 45 хвилин
- Порцій: 14
– 5 кілограмів капусти;
– 1 кілограм цибулі;
– 1 кілограм моркви;
– 1 кілограм солодкого болгарського перцю;
– 4 столові ложки солі;
– 350 грамів цукру;
– 0,5 літра олії;
– 250 мілілітрів оцту 9%.
Приготування:
- Вимийте капусту, обсушіть та нашаткуйте. Перець також помийте, очистьте від серцевини та наріжте тонкою соломкою.
- Почистьте та вимийте моркву й цибулю. Моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте кубиками.
- Змішайте всі овочі в одній великій мисці. Додайте сіль та цукор. Перемішуйте не менш ніж 5 хвилин, щоб капуста пустила сік. Далі влийте олію й оцет.
- Через півтори години розкладіть капусту в сухі чисті банки, гарно утрамбовуючи. Накрийте кришками та стерилізуйте в гарячій воді впродовж 45 хвилин. Після того закрутіть банки, закутайте ковдрою та лишіть остигати.