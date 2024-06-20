Ви захочете їсти його щодня: готуємо фантастичний салат з молодої картоплі

Молоду картоплю можна не лише пекти чи варити. Спробуйте приготувати з неї неймовірно смачний салат.

Бекон додасть ще більше ситності. Такий салат може бути повноцінною основною стравою.

Буде смачно Цей трюк змінить ваше життя: що додати до яєшні, щоб перетворити її на витвір мистецтва

Салат з молодої картоплі

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

– 600 грамів дрібної молодої картоплі;– 4 огірки;– 4 яйця;– 200 грамів бекону;– 1 пучок молодої цибулі;– половина пучка кропу;– сіль та чорний свіжозмелений перець до смаку.– 80 грамів майонезу;– 80 грамів сметани 15%;– 1 столова ложка не гострої гірчиці.

Дивіться, як приготувати цей смачний салат: відео

Приготування:

Картоплю добре вимийте, поріжте навпіл та відваріть до готовності. Огірки поріжте кружечками, а відварені яйця – на 8 – 16 частин. Бекон підрум'яньте на сухій пательні, поріжте шматочками. Зелень дрібно посічіть. У глибокій мисці змішайте майонез, сметану та гірчицю. Додайте картоплю, яйця та огірки. Викладіть цибулю, бекон та добре вимішайте. Додайте кріп, приправте сіллю та чорним свіжозмеленим перцем. Ще раз вимішайте та прикрасьте зеленню.