Ви захочете їсти його щодня: готуємо фантастичний салат з молодої картоплі
20 червня 2024, 20:55Читать новость на русском
Джерело:picantecooking
Молоду картоплю можна не лише пекти чи варити. Спробуйте приготувати з неї неймовірно смачний салат.
Бекон додасть ще більше ситності. Такий салат може бути повноцінною основною стравою.
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Салат з молодої картоплі
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
– 600 грамів дрібної молодої картоплі;
– 4 огірки;
– 4 яйця;
– 200 грамів бекону;
– 1 пучок молодої цибулі;
– половина пучка кропу;
– сіль та чорний свіжозмелений перець до смаку.
Для соусу:
– 80 грамів майонезу;
– 80 грамів сметани 15%;
– 1 столова ложка не гострої гірчиці.
Дивіться, як приготувати цей смачний салат: відео
Приготування:
- Картоплю добре вимийте, поріжте навпіл та відваріть до готовності.
- Огірки поріжте кружечками, а відварені яйця – на 8 – 16 частин.
- Бекон підрум'яньте на сухій пательні, поріжте шматочками.
- Зелень дрібно посічіть.
- У глибокій мисці змішайте майонез, сметану та гірчицю. Додайте картоплю, яйця та огірки.
- Викладіть цибулю, бекон та добре вимішайте. Додайте кріп, приправте сіллю та чорним свіжозмеленим перцем. Ще раз вимішайте та прикрасьте зеленню.