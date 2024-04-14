Свекруха вимагатиме рецепт: готуємо фантастичний салат "Мулен Руж"

Рецептів смачних салатів є безліч. "Мулен Руж" здатен стати справжньою окрасою вашого святкового столу.

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Салат "Мулен Руж"

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 3 відварені картоплини;– 4 зварені на круто яйця;– консервований ананас до смаку;– 300 грамів копченого курячого філе;– 150 грамів твердого сиру;– майонез до смаку.Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ" , які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!

Приготування:

Сир та картоплю натріть на терці. Білки відділіть від жовтків та окремо натріть. Куряче філе та ананас поріжте на дрібні шматочки. Натерту картоплю перемішайте з кількома ложками майонезу та додайте сіль. Зберіть салат – покладіть на тарілку роз'ємну форму без дна та викладіть картоплю. Далі покладіть курку, ананаси, жовтки, сир та білки. Кожен шар змащуйте майонезом. Зніміть форму та подавайте до столу.