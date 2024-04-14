Свекруха вимагатиме рецепт: готуємо фантастичний салат "Мулен Руж"
14 квітня 2024, 16:50Читать новость на русском
Джерело:krissti.novak
Рецептів смачних салатів є безліч. "Мулен Руж" здатен стати справжньою окрасою вашого святкового столу.
Обов'язково збережіть цей рецепт. Він може стати вашим улюбленим.
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Салат "Мулен Руж"
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 3 відварені картоплини;
– 4 зварені на круто яйця;
– консервований ананас до смаку;
– 300 грамів копченого курячого філе;
– 150 грамів твердого сиру;
– майонез до смаку. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!
Приготування:
- Сир та картоплю натріть на терці. Білки відділіть від жовтків та окремо натріть.
- Куряче філе та ананас поріжте на дрібні шматочки.
- Натерту картоплю перемішайте з кількома ложками майонезу та додайте сіль.
- Зберіть салат – покладіть на тарілку роз'ємну форму без дна та викладіть картоплю.
- Далі покладіть курку, ананаси, жовтки, сир та білки. Кожен шар змащуйте майонезом.
- Зніміть форму та подавайте до столу.