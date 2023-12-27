Спробуйте щось новеньке: як приготувати салат Нісуаз з тунцем на Новий рік
27 грудня 2023, 15:04Читать новость на русском
Джерело:downshif tology
Салат Нісуаз — це класичний французький салат із міста Ніцца. Він ідеально підійде святкування з друзями чи родиною.
Цей салат такий апетитний та ситний, адже тут зібрано чудове поєднання. Листова зелень, тунець, оливки та яйця з лимонною заправкою – саме те, що потрібно для новорічного столу.
Цікаво Експериментувати краще з "Легко!": топ-3 закуски з нагетсами, які вразять смаком
Рецепт салату Нісуаз
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
— 150 грамів консервованого тунця;
— 3 яйця;
— 2 огірки;
— 200 грамів картоплі;
— 100 грамів стручкової квасолі;
— 1 пучок салату;
— 50 грамів оливок;
— 1 цибулина;
— 3 столові ложки оливкової олії;
— 1 столова ложка лимонного соку;
— сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Зваріть картоплю, фасолю та яйця на "круто".
- Охолодіть та наріжте їх на кубики.
- Помийте та наріжте цибулю, огірки та помідори.
- На великому плоскому блюді або порційних тарілках розкладіть зелений салат.
- На нього викладіть картоплю, фасолю, тунця, яйця, помідори, оливки, огірки та цибулю.
- Оливкову олію змішайте з лимоном та спеціями та полийте заправкою салат.