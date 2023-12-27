Спробуйте щось новеньке: як приготувати салат Нісуаз з тунцем на Новий рік

Салат Нісуаз — це класичний французький салат із міста Ніцца. Він ідеально підійде святкування з друзями чи родиною.

Цей салат такий апетитний та ситний, адже тут зібрано чудове поєднання. Листова зелень, тунець, оливки та яйця з лимонною заправкою – саме те, що потрібно для новорічного столу.

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Рецепт салату Нісуаз

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

— 150 грамів консервованого тунця;— 3 яйця;— 2 огірки;— 200 грамів картоплі;— 100 грамів стручкової квасолі;— 1 пучок салату;— 50 грамів оливок;— 1 цибулина;— 3 столові ложки оливкової олії;— 1 столова ложка лимонного соку;— сіль, перець до смаку.

Приготування:

Зваріть картоплю, фасолю та яйця на "круто". Охолодіть та наріжте їх на кубики. Помийте та наріжте цибулю, огірки та помідори. На великому плоскому блюді або порційних тарілках розкладіть зелений салат. На нього викладіть картоплю, фасолю, тунця, яйця, помідори, оливки, огірки та цибулю. Оливкову олію змішайте з лимоном та спеціями та полийте заправкою салат.