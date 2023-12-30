Новий рік по-президентськи: простий рецепт смачного салату від Олени Зеленської
30 грудня 2023, 19:50Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Спробуйте цьогоріч зробити на Новий рік простий салат з яйцем і сиром. Перша леді Олена Зеленська розповіла, як його приготувати.
Цей салат чудово смакуватиме самостійно. Однак його також можна використати як начинку для тарталеток.
Замість сметани ви можете використати майонез. Обирайте соус на власний смак.
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Салат із яйцем, сиром і куркумою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 2 яйця;
– 50 грамів твердого сиру;
– 10 стебел зеленої цибулі;
– четвертина чайної ложки куркуми;
– 2 столові ложки сметани;
– сіль до смаку.
З яєць може вийти чудовий салат / Фото unsplash
Приготування:
- Відваріть два курячі яйця до повної готовності. Для цього знадобиться орієнтовно 10 хвилин.
- Після цього залийте їх холодною водою, почистьте та наріжте великими кубиками.
- Натріть на великій тертці сир. Разом з куркумою та сіллю додайте його до порізаних яєць.
- Заправте салат сметаною та одразу подавайте до столу.