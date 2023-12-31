Щоб задобрити дракона: цей салат точно має бути на вашому святковому столі
31 грудня 2023, 17:55Читать новость на русском
Джерело:"Главред"
Символом 2024 року є Зелений Дракон. Аби його задобрити спробуйте приготувати неймовірно гарний та смачний салат.
За повір'ями, Дракон – дуже поважна тварина, яка любить розкіш і лаконічність. Тому така королівська страва точно буде йому до смаку.
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Рецепт салату "Дракон"
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 200 грамів курячого філе;
– 3 яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 50 грамів чорносливу;
– 1 зубчик часнику;
– 3 столові ложки майонезу;
– 4 ківі;
– червоний болгарський перець;
– маслини;
– листочки салату;
– зелена цибуля.
Приготування:
- Яйця і куряче філе відваріть до готовності. Курку поріжте на дрібні шматочки та відправте в салатник.
- Яйця почистьте, натріть на дрібній тертці та з'єднайте з курячим філе.
- Чорнослив промийте, залийте на 5 хвилин теплою водою. Далі обсушіть паперовим рушником і дрібно поріжте.
- Сир натріть на великій тертці. З'єднайте в салатнику всі інгредієнти, трохи посоліть до смаку, додайте майонез і добре перемішайте.
- На красиву пласку тарілку викладіть півколом готовий салат. Сформуйте хвіст і голову дракона.
- Ківі почистьте, розріжте навпіл і наріжте тоненькими шматочками. Викладіть їх на салат, імітуючи луску.
- З оливок зробіть очі, ніздрі та хребет. З червоного перцю зробіть дракону язик і додайте 2 невеликі шматочки на очі.