Щоб задобрити дракона: цей салат точно має бути на вашому святковому столі

Символом 2024 року є Зелений Дракон. Аби його задобрити спробуйте приготувати неймовірно гарний та смачний салат.

За повір'ями, Дракон – дуже поважна тварина, яка любить розкіш і лаконічність. Тому така королівська страва точно буде йому до смаку.

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Рецепт салату "Дракон"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 200 грамів курячого філе;– 3 яйця;– 100 грамів твердого сиру;– 50 грамів чорносливу;– 1 зубчик часнику;– 3 столові ложки майонезу;– 4 ківі;– червоний болгарський перець;– маслини;– листочки салату;– зелена цибуля.

Приготування:

Яйця і куряче філе відваріть до готовності. Курку поріжте на дрібні шматочки та відправте в салатник. Яйця почистьте, натріть на дрібній тертці та з'єднайте з курячим філе. Чорнослив промийте, залийте на 5 хвилин теплою водою. Далі обсушіть паперовим рушником і дрібно поріжте. Сир натріть на великій тертці. З'єднайте в салатнику всі інгредієнти, трохи посоліть до смаку, додайте майонез і добре перемішайте. На красиву пласку тарілку викладіть півколом готовий салат. Сформуйте хвіст і голову дракона. Ківі почистьте, розріжте навпіл і наріжте тоненькими шматочками. Викладіть їх на салат, імітуючи луску. З оливок зробіть очі, ніздрі та хребет. З червоного перцю зробіть дракону язик і додайте 2 невеликі шматочки на очі.