Салат з огірків та моркви "Оксана": приготуйте розкішну закуску за лічені хвилини
19 лютого 2024, 21:57Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Салат з огірків та моркви по-корейськи чудово підійде до обіду чи вечері. Ароматна зелень лише підкреслить смак овочів.
Завдяки соєвому соусу салат матиме східні нотки. Спробуйте приготувати його за цим простим рецептом.
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Салат з огірків та моркви по-корейськи
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів огірків;
– 1 морква;
– 4 зубчики часнику;
– пучок зеленої цибулі;
– 4 столові ложки олії;
– 1 столова ложка оцту;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– половина чайної ложки паприки;
– половинка червоного перцю чилі;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Помиті огірки наріжте соломкою. Помиту моркву почистьте та натріть на терці по-корейськи.
- Вимийте зелену цибулю, обріжте зайве. Поріжте її великими шматками. Всі овочі складіть у поліетиленовий пакет. Запакуйте його в ще один та закрутіть, щоб не пропускав повітря.
- Очистьте й промийте часник. Натріть його на грубій тертці та відправте в пакет.
- Вимийте перець чилі, відріжте половинку, очистьте від серцевини й наріжте дрібненькими шматочками. Додайте у пакет разом з олією.
- Додайте оцет, соєвий соус, паприку, чорний перець та сіль. Закрутіть пакет, щоб із нього нічого не висипалося.
- Перемішайте інгредієнти, злегка струшуючи, качаючи й обертаючи пакет. Можна замаринувати салат кілька годин, а можна й одразу висипати в миску.