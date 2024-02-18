Ідеальний салат з пекінської капусти: готуємо з того, що є в холодильнику

Ковбаска в салаті – завжди чудова ідея. Знайти її на прилавках магазинів можна завжди, як і саму пекінку.

До речі, цей салат можна зробити без майонезу. Просто замініть його сметаною або оливковою олією.

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Салат з пекінською капустою і ковбасою

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

– 350 грамів пекінської капусти;– 150 грамів вареної ковбаси;– половина банки консервованого горошку;– 3 столові ложки майонезу;– сіль до смаку.



З пекінської капусти вдаються дуже смачні салати / Фото Unsplash

Приготування:

Помийте капусту та накришіть її соломкою.

Так само соломкою чи брусочками наріжте ковбасу.

Додайте горошок і сіль, перемішайте.

Заправте салат майонезом і знову перемішайте. При подачі страву можна прикрасити зеленню – петрушкою, кропом, цибулею, мікрогріном, руколою.