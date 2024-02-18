Ідеальний салат з пекінської капусти: готуємо з того, що є в холодильнику

18 лютого 2024, 11:58
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Джерело:

УНІАН

Ковбаска в салаті – завжди чудова ідея. Знайти її на прилавках магазинів можна завжди, як і саму пекінку.

До речі, цей салат можна зробити без майонезу. Просто замініть його сметаною або оливковою олією.

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Салат з пекінською капустою і ковбасою

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 350 грамів пекінської капусти;
– 150 грамів вареної ковбаси;
– половина банки консервованого горошку;
– 3 столові ложки майонезу;
– сіль до смаку.


З пекінської капусти вдаються дуже смачні салати / Фото Unsplash

Приготування:

  • Помийте капусту та накришіть її соломкою.
  • Так само соломкою чи брусочками наріжте ковбасу.
  • Додайте горошок і сіль, перемішайте.
  • Заправте салат майонезом і знову перемішайте. При подачі страву можна прикрасити зеленню – петрушкою, кропом, цибулею, мікрогріном, руколою.
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Автор: Ольга Котів