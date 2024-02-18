Ідеальний салат з пекінської капусти: готуємо з того, що є в холодильнику
18 лютого 2024, 11:58Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Ковбаска в салаті – завжди чудова ідея. Знайти її на прилавках магазинів можна завжди, як і саму пекінку.
До речі, цей салат можна зробити без майонезу. Просто замініть його сметаною або оливковою олією.
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Салат з пекінською капустою і ковбасою
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
– 350 грамів пекінської капусти;
– 150 грамів вареної ковбаси;
– половина банки консервованого горошку;
– 3 столові ложки майонезу;
– сіль до смаку.
З пекінської капусти вдаються дуже смачні салати / Фото Unsplash
Приготування:
- Помийте капусту та накришіть її соломкою.
- Так само соломкою чи брусочками наріжте ковбасу.
- Додайте горошок і сіль, перемішайте.
- Заправте салат майонезом і знову перемішайте. При подачі страву можна прикрасити зеленню – петрушкою, кропом, цибулею, мікрогріном, руколою.