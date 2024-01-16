Пальчики оближеш: рецепт мегасмачного салату з пекінської капусти
16 січня 2024, 21:37Читать новость на русском
Джерело:top_havchik_
Приготуйте смачний салат з пекінської капусти та курки. З цим рецептом він буде дуже легким, але поживним.
Куряче філе чудово замінить звичну ковбасу. З ним салат вийде навіть кращим.
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Рецепт смачного салату з пекінської капусти
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 150 грамів пекінської капусти;
– 100 грамів болгарського перцю;
– 100 грамів огірків;
– 15 грамів кропу;
– 20 грамів лимона;
– 50 грамів сметани 15%;
– 20 грамів французької гірчиці;
– 150 грамів курячої грудки;
– сухий часник, паприка, сіль.
Приготування:
- Куряче філе натріть сіллю і спеціями та відправте у розігріту до 200 градусів духовку.
- Тим часом нашинкуйте капусту, а огірки та перець наріжте шматочками.
- Змішайте сметану з гірчицею, лимонним соком, подрібненим кропом та сухим часником.
- Коли філе приготується, поріжте його шматочками та відправте в миску до овочів.
- Заправте салат соусом та добре перемішайте.