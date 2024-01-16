Пальчики оближеш: рецепт мегасмачного салату з пекінської капусти

16 січня 2024, 21:37
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Джерело:

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Приготуйте смачний салат з пекінської капусти та курки. З цим рецептом він буде дуже легким, але поживним.

Куряче філе чудово замінить звичну ковбасу. З ним салат вийде навіть кращим.

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Рецепт смачного салату з пекінської капусти

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів пекінської капусти;
– 100 грамів болгарського перцю;
– 100 грамів огірків;
– 15 грамів кропу;
– 20 грамів лимона;
– 50 грамів сметани 15%;
– 20 грамів французької гірчиці;
– 150 грамів курячої грудки;
– сухий часник, паприка, сіль.

Приготування:

  1. Куряче філе натріть сіллю і спеціями та відправте у розігріту до 200 градусів духовку.
  2. Тим часом нашинкуйте капусту, а огірки та перець наріжте шматочками.
  3. Змішайте сметану з гірчицею, лимонним соком, подрібненим кропом та сухим часником.
  4. Коли філе приготується, поріжте його шматочками та відправте в миску до овочів.
  5. Заправте салат соусом та добре перемішайте.
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Автор: Ольга Котів