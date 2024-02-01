Найкращий салат з пекінської капусти: простий рецепт з тунцем

1 лютого 2024, 22:45
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Джерело:

Shuba

Приготуйте цей смачний салат з тунцем. Хрумка пекінська капуста чудово доповнить вашу вечерю.

Цей салат готується дуже швидко. Окрім цього, потрібні лише прості інгредієнти.

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Рецепт салату з тунцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів пекінської капусти;
– 180 грамів консервованого тунця;
– 2 яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– сіль, перець до смаку;
– 60 грамів майонезу 67%.

Приготування:

  1. Попередньо зваріть яйця круто. Для цього їх треба проварити у киплячій воді 10 хвилин. Готові яйця остудіть і почистьте.
  2. Пекінську капусту тонко наріжте, а сир натріть на грубу терку. Своєю чергою, яйця наріжте скибочками, а консервований тунець подрібніть виделкою.
  3. Підготовлені інгредієнти викладіть у миску. Посоліть, поперчіть, додайте майонез і добре перемішайте.
  4. Перекладіть салат у салатник і одразу ж подавайте до столу.
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Автор: Ольга Котів