Найкращий салат з пекінської капусти: простий рецепт з тунцем
1 лютого 2024, 22:45Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Приготуйте цей смачний салат з тунцем. Хрумка пекінська капуста чудово доповнить вашу вечерю.
Цей салат готується дуже швидко. Окрім цього, потрібні лише прості інгредієнти.
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Рецепт салату з тунцем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 350 грамів пекінської капусти;
– 180 грамів консервованого тунця;
– 2 яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– сіль, перець до смаку;
– 60 грамів майонезу 67%.
Приготування:
- Попередньо зваріть яйця круто. Для цього їх треба проварити у киплячій воді 10 хвилин. Готові яйця остудіть і почистьте.
- Пекінську капусту тонко наріжте, а сир натріть на грубу терку. Своєю чергою, яйця наріжте скибочками, а консервований тунець подрібніть виделкою.
- Підготовлені інгредієнти викладіть у миску. Посоліть, поперчіть, додайте майонез і добре перемішайте.
- Перекладіть салат у салатник і одразу ж подавайте до столу.