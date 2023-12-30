Простішого не існує: приготуйте святковий салат з пекінської капусти за 10 хвилин
30 грудня 2023, 14:41Читать новость на русском
Джерело:pp.iriska
Варіацій салатів з пекінською капустою є безліч. Зокрема, на новорічний стіл можна приготувати просту страву з консервованим тунцем.
Усі потрібні інгредієнти можна з легкістю знайти в найближчому магазині. Окрім цього, на приготування потрібно зовсім мало часу.
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Рецепт салату з пекінської капусти
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
– 250 грамів пекінської капусти;
– 1 огірок;
– 3 томати;
– половина червоної ріпчастої цибулі;
– 3 столові ложки консервованої кукурудзи;
– 2 яйця;
– 145 грамів тунця у власному соку;
– 3 столові ложки йогурту;
– 2 чайні ложки зернистої гірчиці;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка оливкової олії Extra Virgin;
– сіль, чорний перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте пекінську капусту, огірок, помідори та варені яйця довільними шматками.
- Додайте нарізану тонким пір'ям червону цибулю, кукурудзу й консервований тунець.
- Для заправки змішайте йогурт, зернову гірчицю, сік лимона, оливкову олію, сіль і перець.
- Заправте салат і перемішайте.