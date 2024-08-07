З'їдається на раз-два: готуємо салат з перцю та моркви на зиму
7 серпня 2024, 21:50Читать новость на русском
Джерело:"Кулінарні рецепти від Надії"
Салат з болгарського перцю люблять багато українців. Взимку він особливо стане у пригоді.
Спробуйте приготувати його цьогоріч. Такий салат точно сподобається вашим рідним.
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Салат з перцю та моркви
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 10
– 1,5 кілограма червоного болгарського перцю;
– 500 грамів моркви;
– 1 пучок петрушки;
– 180 грамів цукру;
– 20 грамів солі;
– 1 червоний гострий перець;
– 180 мілілітрів олії;
– 180 мілілітрів оцту;
– 8 зубчиків часнику;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка меленого духмяного перцю;
– 1 чайна ложка приправи "Хмелі-сунелі".
Приготування:
- Помийте овочі. У перців приберіть насіння та плодоніжку. Болгарський перець наріжте соломкою, а гострий – півкільцями. Моркву почистьте та натріть на велику терку.
- Петрушку помийте та подрібніть. Часник почистьте, пропустіть через прес.
- Усі овочі покладіть у велику миску. Додайте спеції, сіль, цукор, оцет і часник.
- На пательні розігрійте олію без запаху і вилийте на спеції. Усе ретельно перемішайте, залиште на 3 години. За цей час овочі пустять сік.
- Овочі без соку щільно розкладіть по банках, добре вимитих содою. Далі розлийте сік. Дерев’яною шпажкою простроміть вміст кожної банки, щоб сік заповнив усі порожнини. За необхідності долийте ще соку.
- Банки поставте в каструлю із серветкою на дні. Накрийте кришкою. Залийте водою до плечиків банок. Поставте на вогонь, з моменту закипання стерилізуйте 20 хвилин. Далі закрийте банки кришками. Переверніть та дайте охолонути.