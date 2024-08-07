З'їдається на раз-два: готуємо салат з перцю та моркви на зиму

7 серпня 2024, 21:50
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Джерело:

"Кулінарні рецепти від Надії"

Салат з болгарського перцю люблять багато українців. Взимку він особливо стане у пригоді.

Спробуйте приготувати його цьогоріч. Такий салат точно сподобається вашим рідним.

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Салат з перцю та моркви

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма червоного болгарського перцю;
– 500 грамів моркви;
– 1 пучок петрушки;
– 180 грамів цукру;
– 20 грамів солі;
– 1 червоний гострий перець;
– 180 мілілітрів олії;
– 180 мілілітрів оцту;
– 8 зубчиків часнику;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка меленого духмяного перцю;
– 1 чайна ложка приправи "Хмелі-сунелі".

Приготування:

  1. Помийте овочі. У перців приберіть насіння та плодоніжку. Болгарський перець наріжте соломкою, а гострий – півкільцями. Моркву почистьте та натріть на велику терку.
  2. Петрушку помийте та подрібніть. Часник почистьте, пропустіть через прес.
  3. Усі овочі покладіть у велику миску. Додайте спеції, сіль, цукор, оцет і часник.
  4. На пательні розігрійте олію без запаху і вилийте на спеції. Усе ретельно перемішайте, залиште на 3 години. За цей час овочі пустять сік.
  5. Овочі без соку щільно розкладіть по банках, добре вимитих содою. Далі розлийте сік. Дерев’яною шпажкою простроміть вміст кожної банки, щоб сік заповнив усі порожнини. За необхідності долийте ще соку.
  6. Банки поставте в каструлю із серветкою на дні. Накрийте кришкою. Залийте водою до плечиків банок. Поставте на вогонь, з моменту закипання стерилізуйте 20 хвилин. Далі закрийте банки кришками. Переверніть та дайте охолонути.

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Автор: Ольга Котів