Ви так ще не їли: готуємо фантастичний салат з полуницею та сиром

Полуниця чудово підходить до салатів. І не лише фруктових, а й овочевих.

Полуниця просто неймовірно смакуватиме з куркою та фетою. Хоч це поєднання і здається незвичним, не бійтесь, а обов'язково спробуйте.

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Салат з куркою, полуницею та шпинатом

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

– 250 грамів курячого філе;– 2 чайні ложки сушеного чебрецю;– 1 зубчик часнику;– 85 грамів оливкової олії;– 2 столові ложки бальзамічного оцту;– 100 грамів шпинату;– 250 грамів полуниці;– 2 гілочки базиліка;– 50 грамів волоських горіхів;– 50 грамів кеш'ю;– 30 грамів тертого пармезану;– сіль до смаку;– 100 грамів фети.

Приготування:

Наріжте куряче філе тонкими смужками. Додайте подрібнений часник, 2 чайні ложки чебрецю, 35 грамів оливкової олії та оцет. Перемішайте та поставте в холодильник на 20 хвилин. Далі обсмажте курку на пательні або грилі до золотистості. Полуницю помийте та наріжте. Горіхи обсмажте на сухій пательні. Змішайте шпинат із пармезаном, подрібненим базиліком і рештою оливкової олії. Перекладіть салат на тарілки. Зверху гарно викладіть курку, полуницю, розкришену фету та горіхи.