Ви так ще не їли: готуємо фантастичний салат з полуницею та сиром
7 червня 2024, 12:50Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Полуниця чудово підходить до салатів. І не лише фруктових, а й овочевих.
Полуниця просто неймовірно смакуватиме з куркою та фетою. Хоч це поєднання і здається незвичним, не бійтесь, а обов'язково спробуйте.
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Салат з куркою, полуницею та шпинатом
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 250 грамів курячого філе;
– 2 чайні ложки сушеного чебрецю;
– 1 зубчик часнику;
– 85 грамів оливкової олії;
– 2 столові ложки бальзамічного оцту;
– 100 грамів шпинату;
– 250 грамів полуниці;
– 2 гілочки базиліка;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 50 грамів кеш'ю;
– 30 грамів тертого пармезану;
– сіль до смаку;
– 100 грамів фети.
Приготування:
- Наріжте куряче філе тонкими смужками. Додайте подрібнений часник, 2 чайні ложки чебрецю, 35 грамів оливкової олії та оцет. Перемішайте та поставте в холодильник на 20 хвилин.
- Далі обсмажте курку на пательні або грилі до золотистості.
- Полуницю помийте та наріжте. Горіхи обсмажте на сухій пательні.
- Змішайте шпинат із пармезаном, подрібненим базиліком і рештою оливкової олії. Перекладіть салат на тарілки.
- Зверху гарно викладіть курку, полуницю, розкришену фету та горіхи.