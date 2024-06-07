Ви так ще не їли: готуємо фантастичний салат з полуницею та сиром

7 червня 2024, 12:50
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Джерело:

Shuba

Полуниця чудово підходить до салатів. І не лише фруктових, а й овочевих.

Полуниця просто неймовірно смакуватиме з куркою та фетою. Хоч це поєднання і здається незвичним, не бійтесь, а обов'язково спробуйте.

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Салат з куркою, полуницею та шпинатом

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів курячого філе;
– 2 чайні ложки сушеного чебрецю;
– 1 зубчик часнику;
– 85 грамів оливкової олії;
– 2 столові ложки бальзамічного оцту;
– 100 грамів шпинату;
– 250 грамів полуниці;
– 2 гілочки базиліка;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 50 грамів кеш'ю;
– 30 грамів тертого пармезану;
– сіль до смаку;
– 100 грамів фети.

Приготування:

  1. Наріжте куряче філе тонкими смужками. Додайте подрібнений часник, 2 чайні ложки чебрецю, 35 грамів оливкової олії та оцет. Перемішайте та поставте в холодильник на 20 хвилин.
  2. Далі обсмажте курку на пательні або грилі до золотистості.
  3. Полуницю помийте та наріжте. Горіхи обсмажте на сухій пательні.
  4. Змішайте шпинат із пармезаном, подрібненим базиліком і рештою оливкової олії. Перекладіть салат на тарілки.
  5. Зверху гарно викладіть курку, полуницю, розкришену фету та горіхи.

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Автор: Ольга Котів