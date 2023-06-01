Сезонний салат на Трійцю – готуємо з полуниці та шпинату
1 червня 2023, 15:20Читать новость на русском
Джерело:Food
Вже у цю неділю, 4 червня, християни святкуватимуть велике релігійне свято Трійцю, або як його ще називають Зелені свята. Аби смачно його провести та не стояти пів дня на кухні – скористайтеся рецептом цього салату.
Рецепт салату з полуниці потребує всього 15 хвилин, а свіже листя шпинату ідеально доповнить смакову композицію страви.
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Святковий салат з полуниці та шпинату
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– полуниця;
– 100 грамів сиру фета;
– 100 – 150 грамів свіжого листя шпинату;
– оливкова олія;
– бальзамічний оцет;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Ретельно миємо водою полуницю, зрізаємо плодоніжки та нарізаємо ягоди тонкими скибками.
- Промиваємо листя шпинату, просушуємо та викладаємо на тарілки.
- Для заправки змішуємо бальзамічний оцет та оливкову олію, додаємо спецій. Заправляємо шпинат перед подачею до столу, аби листя не зів'яли.
- Викладаємо на шпинат полуницю, посипаємо фетою. За бажанням, салат можна посипати улюбленими горішками.
Смачного!Сподобався рецепт? Погляньте також на вже готове меню на Трійцю 2023 – всі рецепти ретельно підібрані до святкового столу.