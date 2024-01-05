Святковий та яскравий "Шанхай": готуємо простий салат з винятковим смаком

5 січня 2024, 16:40
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Джерело:

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Смачні святкові салати не завжди є складними у приготуванні. Спробуйте приготувати "Шанхай" – він дуже яскравий та апетитний.

У цьому салаті доволі цікаво поєднуються інгредієнти. Багатьом він буде до смаку.

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Салат "Шанхай"

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 баночка кукурудзи;
– 1 баночка різаних ананасів;
– 1 баночка маринованих грибів;
– 250 грамів копченої шинки;
– цибулина;
– оцет;
– майонез;
– сіль та перець.

Приготування:

  1. Поріжте шинку брусочками, а цибулю тонкими півкільцями.
  2. Залийте цибулю оцтом та лишіть на 30 хвилин трохи промаринуватися. Найкраще використовувати яблучний, винний чи бальзамічний оцет, адже вони мають м'якіший смак.
  3. Відправте нарізану шинку в салатник. Додайте гриби, ананаси та кукурудзу.
  4. Коли цибуля промаринується, витягніть її з оцту і також відправте у миску.
  5. Заправте салат майонезом, посоліть, поперчіть до смаку та перемішайте
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Автор: Ольга Котів