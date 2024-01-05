Святковий та яскравий "Шанхай": готуємо простий салат з винятковим смаком
5 січня 2024, 16:40Читать новость на русском
Джерело:lesya_vasulivna_ya
Смачні святкові салати не завжди є складними у приготуванні. Спробуйте приготувати "Шанхай" – він дуже яскравий та апетитний.
У цьому салаті доволі цікаво поєднуються інгредієнти. Багатьом він буде до смаку.
Варто спробувати 10 хвилин – і готово: готуємо класичний "Дністер" – найкращий святковий рецепт
Салат "Шанхай"
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 1 баночка кукурудзи;
– 1 баночка різаних ананасів;
– 1 баночка маринованих грибів;
– 250 грамів копченої шинки;
– цибулина;
– оцет;
– майонез;
– сіль та перець.
Приготування:
- Поріжте шинку брусочками, а цибулю тонкими півкільцями.
- Залийте цибулю оцтом та лишіть на 30 хвилин трохи промаринуватися. Найкраще використовувати яблучний, винний чи бальзамічний оцет, адже вони мають м'якіший смак.
- Відправте нарізану шинку в салатник. Додайте гриби, ананаси та кукурудзу.
- Коли цибуля промаринується, витягніть її з оцту і також відправте у миску.
- Заправте салат майонезом, посоліть, поперчіть до смаку та перемішайте