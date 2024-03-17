Ви будете шоковані, як не знали про таку смакоту раніше: готуємо салат "Шаурма"
17 березня 2024, 17:47Читать новость на русском
Джерело:valc_lyubov
Рецептів смачних та простих салатів є безліч. Одним з таких є "Шаурма".
Соковита курочка зробить його поживним. А цікава заправка перетворить страву на шедевр.
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Салат "Шаурма"
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 куряча грудка;
– приправа до курки до смаку;
– олія до смаку;
– 1 лаваш;
– 1 огірок;
– 1 томат;
– 100 грамів салату;
– 50 грамів моркви по-корейськи.
Соус:
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки майонезу 67%;
– 1 чайна ложка зернистої гірчиці;
– 1 зубчик часнику;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте куряче філе та приправте спеціями. Обсмажте в невеликій кількості олії до золотистої скоринки.
- Огірок та помідор наріжте довільними шматочками.
- Наріжте лаваш невеликими кубиками. Також його можна підсушити на сухій пательні.
- Змішайте всі інгредієнти для соусу в окремій мисці.
- Покладіть у глибоку миску всі інгредієнти для салату, соус та добре перемішайте.