Ви будете шоковані, як не знали про таку смакоту раніше: готуємо салат "Шаурма"

17 березня 2024, 17:47
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Джерело:

valc_lyubov

Рецептів смачних та простих салатів є безліч. Одним з таких є "Шаурма".

Соковита курочка зробить його поживним. А цікава заправка перетворить страву на шедевр.

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Салат "Шаурма"

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 куряча грудка;
– приправа до курки до смаку;
– олія до смаку;
– 1 лаваш;
– 1 огірок;
– 1 томат;
– 100 грамів салату;
– 50 грамів моркви по-корейськи.

Соус:
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки майонезу 67%;
– 1 чайна ложка зернистої гірчиці;
– 1 зубчик часнику;
– чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте куряче філе та приправте спеціями. Обсмажте в невеликій кількості олії до золотистої скоринки.
  2. Огірок та помідор наріжте довільними шматочками.
  3. Наріжте лаваш невеликими кубиками. Також його можна підсушити на сухій пательні.
  4. Змішайте всі інгредієнти для соусу в окремій мисці.
  5. Покладіть у глибоку миску всі інгредієнти для салату, соус та добре перемішайте.
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Автор: Ольга Котів