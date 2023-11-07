Ця "Шуба" здивує кожного: оригінальний рецепт відомого салату від "пекельного" шефа

7 листопада 2023, 16:20
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Джерело:

Shuba

Навіть класичні страви можуть неабияк вразити, якщо трохи вийти за межі. Шеф-кухар і ведучий телешоу "Пекельна кухня" Алекс Якутов поділився своїм неймовірним рецептом салату "Оселедець під шубою".

Він пропонує подавати його на скибочках запашного бородинського хліба. "Шуба" стане ще смачнішою з двома різними домашніми майонезами – буряковим та з кропом. Обидва соуси пізніше можна використовувати й для інших страв.

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Рецепт салату "Оселедець під шубою" на новий лад

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Основні інгредієнти для салату:
– 200 грамів філе оселедця;
– 200 грамів хліба "Бородинський";
– 1 варена чи печена картопля;
– 1 варений чи печений буряк;
– 5 грамів зеленої цибулі;
– 5-грамова гілочка базиліку.

Інгредієнти для бурякового майонезу:
– 1 куряче яйце, жовток;
– 150 мілілітрів олії;
– 30 мілілітрів бурякового соку;
– 5 грамів солі;
– 5 грамів цукрової пудри;
– 20 мілілітрів лимонного соку.

Інгредієнти для майонезу з кропом:
– 300 грамів кропу;
– 100 мілілітрів олії;
– 7 грамів гірчиці;
– 1 велике куряче яйце, жовток;
– 5 грамів цукрової пудри;
– 5 грамів солі;
– 5 мілілітрів рисового оцту.

Інгредієнти для маринованої цибулі:
– 1 червона цибуля;
– 5 грамів цукрової пудри;
– 5 грамів солі;
– рисовий оцет.


Шубу можна подати на хлібі / Фото Валерії Велігури

Приготування:

  • Базилік та нарізану зелену цибулю варто покласти у воду, щоб вони залишалися свіжими, поки не прийде їхня черга. Зелень буде потрібна для декору вже готової страви.
  • Для першого виду майонезу відріжте у 300-грамового пучка кропу стеблини. Закиньте верхівки у блендер разом зі 100 мілілітрами олії. Перебийте все на великих обертах, після чого прогрійте до 90 градусів.
  • Швидко збийте охолоджену кропову олію з 7 грамами гірчиці та яєчним жовтком. Додайте 5 грамів цукрової пудри, 5 грамів солі та 5 мілілітрів рисового оцту. Знову збийте.
  • Для бурякового майонезу збийте жовток зі 150 мілілітрами олії до стану емульсії. Додайте 30 мілілітрів соку з буряка. Можна використовувати варений чи сирий – неважливо. Після цього додайте 5 грамів цукрової пудри, 5 грамів солі та 20 мілілітрів соку лимона. Перемішайте.
  • Оселедець почистьте від кісток та темної плівки. Наріжте філе на тонкі смужечки. Почистьте відварені чи запечені картоплю та буряк.
  • Цибулю також почистьте та наріжте півкільцями. Додайте до неї 5 грамів цукрової пудри, 5 грамів солі та рисовий оцет, перемішайте. Дайте цибулі постояти в маринаді 2 хвилини.
  • Наріжте хліб на скибочки та прогрійте їх на сухій пательні. Після цього викладіть на хліб красивими краплями майонез із буряка. На нього натріть на дрібній тертці буряк.
  • Додайте кроповий майонез, після чого натріть на нього картоплю. На картоплю викладіть мариновану цибулю, а на неї – нарізане філе оселедця.
  • Страву можна прикрасити листям базиліку та зеленою цибулею.

Смачного!

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Автор: Ольга Котів