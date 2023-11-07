Ця "Шуба" здивує кожного: оригінальний рецепт відомого салату від "пекельного" шефа

Навіть класичні страви можуть неабияк вразити, якщо трохи вийти за межі. Шеф-кухар і ведучий телешоу "Пекельна кухня" Алекс Якутов поділився своїм неймовірним рецептом салату "Оселедець під шубою".

Він пропонує подавати його на скибочках запашного бородинського хліба. "Шуба" стане ще смачнішою з двома різними домашніми майонезами – буряковим та з кропом. Обидва соуси пізніше можна використовувати й для інших страв.

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Рецепт салату "Оселедець під шубою" на новий лад

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Основні інгредієнти для салату:

– 200 грамів філе оселедця;

– 200 грамів хліба "Бородинський";

– 1 варена чи печена картопля;

– 1 варений чи печений буряк;

– 5 грамів зеленої цибулі;

– 5-грамова гілочка базиліку.

Інгредієнти для бурякового майонезу:

– 1 куряче яйце, жовток;

– 150 мілілітрів олії;

– 30 мілілітрів бурякового соку;

– 5 грамів солі;

– 5 грамів цукрової пудри;

– 20 мілілітрів лимонного соку.

Інгредієнти для майонезу з кропом:

– 300 грамів кропу;

– 100 мілілітрів олії;

– 7 грамів гірчиці;

– 1 велике куряче яйце, жовток;

– 5 грамів цукрової пудри;

– 5 грамів солі;

– 5 мілілітрів рисового оцту.

Інгредієнти для маринованої цибулі:

– 1 червона цибуля;

– 5 грамів цукрової пудри;

– 5 грамів солі;

– рисовий оцет.



Шубу можна подати на хлібі / Фото Валерії Велігури

Приготування:

Базилік та нарізану зелену цибулю варто покласти у воду, щоб вони залишалися свіжими, поки не прийде їхня черга. Зелень буде потрібна для декору вже готової страви.

Для першого виду майонезу відріжте у 300-грамового пучка кропу стеблини. Закиньте верхівки у блендер разом зі 100 мілілітрами олії. Перебийте все на великих обертах, після чого прогрійте до 90 градусів.

Швидко збийте охолоджену кропову олію з 7 грамами гірчиці та яєчним жовтком. Додайте 5 грамів цукрової пудри, 5 грамів солі та 5 мілілітрів рисового оцту. Знову збийте.

Для бурякового майонезу збийте жовток зі 150 мілілітрами олії до стану емульсії. Додайте 30 мілілітрів соку з буряка. Можна використовувати варений чи сирий – неважливо. Після цього додайте 5 грамів цукрової пудри, 5 грамів солі та 20 мілілітрів соку лимона. Перемішайте.

Оселедець почистьте від кісток та темної плівки. Наріжте філе на тонкі смужечки. Почистьте відварені чи запечені картоплю та буряк.

Цибулю також почистьте та наріжте півкільцями. Додайте до неї 5 грамів цукрової пудри, 5 грамів солі та рисовий оцет, перемішайте. Дайте цибулі постояти в маринаді 2 хвилини.

Наріжте хліб на скибочки та прогрійте їх на сухій пательні. Після цього викладіть на хліб красивими краплями майонез із буряка. На нього натріть на дрібній тертці буряк.

Додайте кроповий майонез, після чого натріть на нього картоплю. На картоплю викладіть мариновану цибулю, а на неї – нарізане філе оселедця.

Страву можна прикрасити листям базиліку та зеленою цибулею.

Смачного!