Приготування салату "Наталі" займає лічені хвилини, зазначає 24 Канал з посиланням на Сookpad. Закуска виходить ніжною, ароматною й такою домашньою.
Як приготувати салат "Наталі"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 – 5 морквин середнього розміру;
– 100 грамів твердого сиру;
– 3 яйця;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– 3 зубчики часнику;
– пів чайної ложки солі;
– пів чайної ложки перцю.
Швидко, легко й смачно / Фото Сookpad
Приготування:
- Моркву очистіть і відваріть до м’якості.
- Натріть її на дрібній терці.
- Так само натріть твердий сир.
- Яйця відваріть, охолодіть і натріть так само, як попередні продукти.
- Часник пропустіть через прес.
- Змішайте всі інгредієнти у салатнику, додайте сіль, перець та заправте майонезом.
- Перемішайте до однорідності, подавайте як салат чи як намазку у тарталетки чи тости.
Як купити справжній майонез, а не підробку?
Щоб купити справжній продукт, шукайте товар з позначкою "майонез", радять на Reddit. Він має бути виготовлений з олії, яєць та оцту або лимонного соку.
Уникайте продуктів із довгим списком добавок, таких як фруктоза, цукор або модифікований кукурудзяний крохмаль.
