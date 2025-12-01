Приготування салату "Наталі" займає лічені хвилини, зазначає 24 Канал з посиланням на Сookpad. Закуска виходить ніжною, ароматною й такою домашньою.

Як приготувати салат "Наталі"?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 4 – 5 морквин середнього розміру;
– 100 грамів твердого сиру;
– 3 яйця;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– 3 зубчики часнику;
– пів чайної ложки солі;
– пів чайної ложки перцю.

Салат з сиру та морквиШвидко, легко й смачно / Фото Сookpad

Приготування:

  1. Моркву очистіть і відваріть до м’якості.
  2. Натріть її на дрібній терці.
  3. Так само натріть твердий сир.
  4. Яйця відваріть, охолодіть і натріть так само, як попередні продукти.
  5. Часник пропустіть через прес.
  6. Змішайте всі інгредієнти у салатнику, додайте сіль, перець та заправте майонезом.
  7. Перемішайте до однорідності, подавайте як салат чи як намазку у тарталетки чи тости.

Як купити справжній майонез, а не підробку?

Щоб купити справжній продукт, шукайте товар з позначкою "майонез", радять на Reddit. Він має бути виготовлений з олії, яєць та оцту або лимонного соку.

Уникайте продуктів із довгим списком добавок, таких як фруктоза, цукор або модифікований кукурудзяний крохмаль.

