Вже традиційний салат "Мімоза" можна подати по-сучасному й навіть трохи вишукано, пише 24 Канал з посиланням на Zefirka_recipes. Достатньо лише замінити один ключовий інгредієнт – і ви відчуєте цей смак по-новому.

Як приготувати салат "Мімоза"?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибулина;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка оцту;

– 2 варені картоплини;

– 2 морквини;

– 2 банки тунця;

– 5 яєць;

– 2 плавлені сирки;

– 200 грамів майонезу;

– зелена цибуля до смаку.

Приготування:

Цибулю наріжте, додайте сіль, цукор, оцет та залийте окропом на 15 хвилин. Процідіть та зʼєднайте з тунцем. В кільце першим шаром викладіть натерту на дрібну тертку варену картоплю, посоліть, поперчіть та полийте майонезом. Далі викладіть тунець з цибулею та натерті плавлені сирки. Наступний шар – натерта на дрібній тертці відварена морква. Знову посоліть, поперчіть та змастіть майонезом. Далі викладіть натертий білок, майонез, а зверху посипте жовтком. Поставте салат в холодильник на декілька годин, після чого зніміть кулінарне кільце та прикрасьте зеленою цибулею.

Як нарізати цибулю і не плакати?

Покладіть на обробну дошку вологий паперовий рушник, а потім нарізайте цибулю, пише Reddit. Вологий паперовий рушник вбере все, що міститься в цибулі та подразнює очі.

Також чудовий варіант – помістити попередньо цибулю у крижану воду. Достатньо почекати кілька хвилин, щоб не заливатися сльозами при її нарізанні.

