Вже традиційний салат "Мімоза" можна подати по-сучасному й навіть трохи вишукано, пише 24 Канал з посиланням на Zefirka_recipes. Достатньо лише замінити один ключовий інгредієнт – і ви відчуєте цей смак по-новому.
Як приготувати салат "Мімоза"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 цибулина;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка оцту;
– 2 варені картоплини;
– 2 морквини;
– 2 банки тунця;
– 5 яєць;
– 2 плавлені сирки;
– 200 грамів майонезу;
– зелена цибуля до смаку.
Приготування:
- Цибулю наріжте, додайте сіль, цукор, оцет та залийте окропом на 15 хвилин.
- Процідіть та зʼєднайте з тунцем.
- В кільце першим шаром викладіть натерту на дрібну тертку варену картоплю, посоліть, поперчіть та полийте майонезом.
- Далі викладіть тунець з цибулею та натерті плавлені сирки.
- Наступний шар – натерта на дрібній тертці відварена морква. Знову посоліть, поперчіть та змастіть майонезом.
- Далі викладіть натертий білок, майонез, а зверху посипте жовтком.
- Поставте салат в холодильник на декілька годин, після чого зніміть кулінарне кільце та прикрасьте зеленою цибулею.
Як нарізати цибулю і не плакати?
Покладіть на обробну дошку вологий паперовий рушник, а потім нарізайте цибулю, пише Reddit. Вологий паперовий рушник вбере все, що міститься в цибулі та подразнює очі.
Також чудовий варіант – помістити попередньо цибулю у крижану воду. Достатньо почекати кілька хвилин, щоб не заливатися сльозами при її нарізанні.
