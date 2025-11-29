Вже традиційний салат "Мімоза" можна подати по-сучасному й навіть трохи вишукано, пише 24 Канал з посиланням на Zefirka_recipes. Достатньо лише замінити один ключовий інгредієнт – і ви відчуєте цей смак по-новому.

Як приготувати салат "Мімоза"?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 цибулина;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка оцту;
– 2 варені картоплини;
– 2 морквини;
– 2 банки тунця;
– 5 яєць;
– 2 плавлені сирки;
– 200 грамів майонезу;
– зелена цибуля до смаку.

Приготування:

  1. Цибулю наріжте, додайте сіль, цукор, оцет та залийте окропом на 15 хвилин.
  2. Процідіть та зʼєднайте з тунцем.
  3. В кільце першим шаром викладіть натерту на дрібну тертку варену картоплю, посоліть, поперчіть та полийте майонезом.
  4. Далі викладіть тунець з цибулею та натерті плавлені сирки.
  5. Наступний шар – натерта на дрібній тертці відварена морква. Знову посоліть, поперчіть та змастіть майонезом.
  6. Далі викладіть натертий білок, майонез, а зверху посипте жовтком.
  7. Поставте салат в холодильник на декілька годин, після чого зніміть кулінарне кільце та прикрасьте зеленою цибулею.

Як нарізати цибулю і не плакати?

Покладіть на обробну дошку вологий паперовий рушник, а потім нарізайте цибулю, пише Reddit. Вологий паперовий рушник вбере все, що міститься в цибулі та подразнює очі.

Також чудовий варіант – помістити попередньо цибулю у крижану воду. Достатньо почекати кілька хвилин, щоб не заливатися сльозами при її нарізанні.

