Курка, яйце, перець, кукурудза – коли в одній страві поєднуються улюблені інгредієнти, то захват від неї стає прогнозованим. 24 Канал пропонує скористатися цим лайфхаком з рецептом порталу "Господинька".

Читайте також Ідеально до м’ясної тарілки: як приготувати ніжну закуску за 100 гривень

Як приготувати салат "Марічка"?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів вареного курячого філе;

– 150 грамів консервованої кукурудзи;

– 3 солоні огірки;

– 1 червоний болгарський перець;

– 4 варені яйця;

– 2 плавлені сирки;

– майонез;

– сіль та перець до смаку;

– зелень для прикраси.

Улюблені інгредієнти в одній гармонії / Фото "Господинька"

Приготування:

Нарізаємо філе кубиками і викладаємо на дно салатника. Щедро змащуємо майонезом. Другий шар – кукурудза, потім – нарізані кубиками солоні огірочки. Обовʼязково відцідіть їх, щоб салат не вийшов занадто вологим. Потім додаємо кубики червоного перцю, натерті яйця та плавлені сирки. Зверху прикрашаємо салат зеленню та подаємо до столу.

Як смачно заправити салат?

Часто можна замінити майонез йогуртом або сметаною. Однак у цьому випадку це не спрацює, і кращим рішенням буде змішати інгредієнти, радить Beszamel.

Майонез та сметану чи йогурт треба дати порівну. Тоді ви зможете отримати дуже виразний смак страви, але водночас зробити її більш здоровою.

Які рецепти варто спробувати?