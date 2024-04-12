Салат, який зметуть зі столу першим: готуємо розкішний "Соняшник"

12 квітня 2024, 13:20
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Джерело:

Shuba

"Соняшник" – неймовірно смачний салат, який має невимовно гарний вигляд. Спробуйте приготувати його на Великодні свята – ця страва може стати вашою улюбленою.

Цей салат з'явився приблизно 30 – 35 років тому. Завдяки простим інгредієнтам він зайняв постійну стрічку в хітпараді закускових страв в Україні, Словенії, Польщі й деяких інших східноєвропейських країнах.

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Рецепт салату "Соняшник" з куркою й грибами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів курячого філе;
– 350 грамів печериць;
– 1 цибулина;
– 4 яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 150 грамів чорних оливок без кісточок;
– майонез 67%, чипси, сіль, олія до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть у підсоленій воді куряче філе до готовності. На це піде приблизно 20 – 25 хвилин. Далі охолодіть його та дрібно наріжте.
  2. Яйця відваріть на круто. Остудіть й почистьте.
  3. Очистьте й подрібніть велику ріпчасту цибулю. Також поріжте промиті під проточною водою печериці.
  4. Розігрійте у пательні 1 – 2 столові ложки олії й обсмажте спочатку цибулю впродовж 2 – 3 хвилин, а потім – гриби. Смажте все разом ще 7 – 8 хвилин.
  5. Подрібнене куряче філе змішайте з 2 столовими ложками  майонезу й розподіліть по поверхні великої пласкої тарілки.
  6. Викладіть на куряче філе гриби з цибулею. Уникайте потрапляння в салат зайвого жиру. Накрийте грибний шар майонезною сіточкою.
  7. Відокремте яєчні білки від жовтків. Натріть на гриби білки й також покрийте сіточкою з майонезу.
  8. Натріть сир на білковий шар й знову додайте майонезну сіточку.
  9. Натріть останній шар – жовтки. Поставте салат в холодильник на 5 годин, щоб він просочився.
  10. Перед подачею зробіть зверху майонезну сіточку й у квадратики розкладіть порізані вздовж оливки. По колу розподіліть чипси, імітуючи пелюстки соняшника.
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Автор: Ольга Котів