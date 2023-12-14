"Соняшник": готуємо надзвичайно ефектний та цікавий салат на Новий рік

14 грудня 2023, 12:20
Читать новость на русском

Джерело:

УНІАН

Салат "Соняшник" не лише дуже смачний, а й надзвичайно гарний. Його зовнішній вигляд здатен вразити всіх ваших гостей.

Цей салат стане яскравою прикрасою будь-якого столу. Зокрема, його можна приготувати на Новий рік чи Різдво.

Ще одна смачна ідея Як приготувати ідеальний яловичий стейк: секрети, про які ви не знали

Салат "Соняшник" – покроковий рецепт

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів курки;
– 0,5 кілограма грибів;
– 1 кілограм цибулі;
– 7 яєць;
– 200 грамів сиру;
– 1 морквина;
– 50 – 70 грамів маслин без кісточок;
– майонез до смаку;
– 2 столові ложки олії;
– чипси до смаку.

Приготування:

  1. Куряче м'ясо відваріть, остудіть та наріжте невеликими кубиками.
  2. Моркву відваріть до готовності, почистьте і також наріжте дрібними кубиками.
  3. Відваріть курячі яйця, почистьте та відокремте білки від жовтків.
  4. Також почистьте цибулю та гриби. Наріжте їх невеликими шматочками.
  5. Розігрійте пательню з олією та викладіть туди цибулю. Потім додайте гриби, обсмажте до випаровування рідини, після чого перекладіть все в тарілку.
  6. Сир наріжте кубиками, а маслини розріжте навпіл.
  7. Викладіть курку на дно салатника, змастіть її тонким шаром майонезу, зверху покладіть моркву і гриби. Знову змастіть все майонезом.
  8. Натріть жовток на великій тертці та викладіть зверху. Потім покладіть шари сиру, майонезу та білка.
  9. Підготовлені маслини викладіть по колу, а по краях зробіть імітацію пелюсток соняшника з чипсів.
  10. Поставте готовий салат на 15 – 30 хвилин у холодильник.
Шукаєте смачні та цікаві рецепти на Новий рік? Спробуйте приготувати суші-торт – він чудово замінить будь-який святковий салат.
Автор: Ольга Котів