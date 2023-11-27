Не лише олів'є чи шуба: як приготувати новорічний салат з тунцем – свекруха вимагатиме рецепт

Серед смачних та оригінальних страв, які здатні прикрасити новорічний стіл, особливе місце займають салати. Закуска з тунцем вразить вас своєю елегантністю та насиченим смаком.

Багатошаровий салат з тунцем – дуже просте, але ефектна страва. Ідеально підходить як закуска для новорічного столу.

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Рецепт багатошарового салату з тунцем

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 6 яєць;– 250 грамів сиру (гауда);– 2 банки тунця у власному соусі;– 200 грамів салату айсберг;– 1 великий червоний перець;– 3 столові ложки майонезу;– 3 стебла селери;– зелена цибуля для прикраси;– сіль, перець для смаку.

Приготування:

Зваріть яйця на круто яйця. Потім остудіть їх, очистіть від шкірки і розріжте навпіл. За допомогою ложки відокремте жовтки від білків. Намагайтеся робити це дуже акуратно, щоб не пошкодити яйце. За допомогою крупної терки окремо натріть яєчний білок в окрему миску. Потім те ж саме слід зробити з жовтками. Листя салату промийте, наріжте невеликими шматочками і викладіть на дно посуду так, щоб воно покрило все дно. Посипте тертим яєчним білком салат, щоб створити ще один шар. Приправте їх дрібкою солі та перцю. Злийте тунець і розімніть його виделкою, а потім викладіть у блюдо поверх яєчних білків. Селеру помийте і наріжте півмісяцями. Викладіть підготовлені шматочки на шар тунця. За допомогою крупної терки натріть сир прямо на шар селери. Терті жовтки посоліть і поперчіть і викладіть наступним шаром у блюдо. Перець ретельно вимийте і наріжте невеликими кубиками. Помістіть його на жовтковий шар. Ложкою акуратно нанесіть майонез на шар перцю. Н а завершення розгладьте отриманий шар маленькою ложечкою, щоб він виглядав естетично. Зелену цибулю помийте і дрібно наріжте. Збризніть шаром майонезу. Подавайте салат найкраще в прозорій піалі, щоб було видно всі шари.

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