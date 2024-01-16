За 10 хвилин до приходу гостей: салат з тунцем, який готується у рекордно короткий час

Класика для вечірок, яка завжди працює. Коли прийдуть несподівані гості, краще мати під рукою консервований тунець. Просто додайте до нього кілька інгредієнтів – і смачний салат вже на столі.

Не потрібно бути великим кухарем, щоб створити щось особливе. Достатньо зібрати необхідні інгредієнти, приправити соусом і ви отримаєте смачний салат, який сподобається усім.

Цікаво Смачно, просто та дешево: хумус з гарбуза, який ви мусите спробувати

Рецепт салату з тунцем

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 2 банки тунця;– 3 три яйця;– 1 банка кукурудзи;– 4 маринованих огірки;– жменю кропу;– дві столові ложки майонезу;– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Зваріть яйця на "круто". Коли вони охолонуть, наріжте їх кубиками і складіть в миску. Додайте зціджений тунець і кукурудзу. Мариновані огірки наріжте невеликими кубиками і теж помістіть в миску. Попередньо тунець варто розчавити виделкою. В кінці додайте майонез, сіль і перець до смаку. Кріп дрібно порубайте. Все ретельно перемішайте.

Так смачно: як правильно готуватикашу.