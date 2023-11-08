Гідна заміна класичному Олів'є: рецепт апетитного і бюджетного салату з вареною ковбасою

Багато господинь, коли думають, який салат з вареною ковбасою приготувати, одразу ж згадують про Олів'є. Однак спробуйте його "молодшого брата" – салат з локшиною швидкого приготування.

Він дуже швидкий у приготуванні, бюджетний та варіативний. До прикладу, ви можете покласти у страву не ковбасу, а крабові палички. Вийде теж дуже смачно.

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Рецепт салату з "Мівіною"

Час: 20 хвилин + 5 хвилин на підготовку

Порції: 4

– 1 пачка вермішелі швидкого приготування;– 2 курячі яйця;– 200 мілілітрів води;– 1 ріпчаста цибуля;– 100 грамів майонезу 72%;– 2 мариновані огірки;– 150 грамів вареної ковбаси;– сіль, чорний мелений перець до смаку.



До цього салату також можна додати консервовану кукурудзу / Фото Cooking time

Приготування:

Покладіть у миску брикет локшини швидкого приготування і додайте туди ж спеції з пакетика. Залийте 200 мілілітрами окропу, накрийте зверху тарілкою та зачекайте поки локшина не завариться – точний час зазначений на упаковуванні.

Після цього обережно злийте з локшини зайву рідину та перекладіть її в салатник. Додайте дрібно нарізану цибулю і порізану кубиками варену ковбасу.

Також покладіть у салатник нарізані кубиками солоні огірки та подрібнені варені яйця.

Додайте майонез, сіль і перець до смаку, після чого перемішайте салат.

Якщо ви любите часник, можете додати ще зо 2 подрібнених зубчики. Так страва стане ароматнішою та пікантнішою.

Смачного!