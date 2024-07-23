Чудово підійде на вечерю: салат з в'яленими помідорами та насінням соняшника
23 липня 2024, 19:41Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Якщо ви у роздумах, що смачного та корисного приготувати на вечерю, швидкий салат з в'яленим помідорами точно підійде для вас. В нього такий особливий смак!
Салат з в'яленими помідорами та насінням – чудова закуска або доповнення до вечері для всієї родини. Малосольні огірки можна замінити свіжими, а насінням соняшника на гарбузове. Ви можете змінювати інгредінти так, щоб вам смакувало якнайкраще.
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Салат з в'яленими помідорами та насінням соняшника
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 100 грамів листя салату;
– 150 грамів маслин;
– 150 грамів в'ялених помідорів в олії;
– 140 грамів насіння соняшнику;
– 5 середніх малосольних огірків.
Приготування:
- Промийте листя салату під проточною водою.
- В'ялені помідори наріжте соломкою.
- Огірки наріжте кубиками.
- Насіння підсмажте на сковороді без жиру.
- Змішайте томатну олію з сіллю і приправою для салату.
- Всі інгредієнти помістіть в миску і полийте заправкою, ретельно перемішайте.
- Подавайте салат відразу після приготування.