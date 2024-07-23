Чудово підійде на вечерю: салат з в'яленими помідорами та насінням соняшника

23 липня 2024, 19:41
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Джерело:

Fajne gotowanie

Якщо ви у роздумах, що смачного та корисного приготувати на вечерю, швидкий салат з в'яленим помідорами точно підійде для вас. В нього такий особливий смак!

Салат з в'яленими помідорами та насінням – чудова закуска або доповнення до вечері для всієї родини. Малосольні огірки можна замінити свіжими, а насінням соняшника на гарбузове. Ви можете змінювати інгредінти так, щоб вам смакувало якнайкраще.

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Салат з в'яленими помідорами та насінням соняшника

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів листя салату;
– 150 грамів маслин;
– 150 грамів в'ялених помідорів в олії;
– 140 грамів насіння соняшнику;
– 5 середніх малосольних огірків.

Приготування:

  1. Промийте листя салату під проточною водою.
  2. В'ялені помідори наріжте соломкою.
  3. Огірки наріжте кубиками.
  4. Насіння підсмажте на сковороді без жиру.
  5. Змішайте томатну олію з сіллю і приправою для салату.
  6. Всі інгредієнти помістіть в миску і полийте заправкою, ретельно перемішайте.
  7. Подавайте салат відразу після приготування.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська