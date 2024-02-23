Салат "Вечірній": геніальний рецепт з куркою та кукурудзою, що розірвав тікток
23 лютого 2024, 22:31Читать новость на русском
Джерело:mil_alexx_pp
Салат з куркою та консервованою кукурудзою чудово підійде до святкового чи буденного столу. Маринована цибулька перетворить його на справжнє чудо.
Цей салат дуже просто готується. Попри це він вражає своїм смаком.
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Салат з куркою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів огірків;
– 200 грамів курячого філе;
– 3 яйця;
– 120 грамів консервованої кукурудзи;
– 50 грамів цибулі;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 столова ложка майонезу;
– сіль, перець до смаку.
Для маринування цибулі:
– 2 столові ложки оцту;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 50 грамів гарячої води.
Приготування:
- Наріжте очищену цибулю кубиками. Викладіть в миску, посипте сіллю і цукром та залийте оцтом і окропом. Залиште на 15 хвилин.
- Тим часом відваріть куряче філе, трохи охолодіть його та наріжте кубиками.
- У миску покладіть нарізану курку, подрібнені кубиками огірки й варені на круто яйця, а також консервовану кукурудзу.
- З цибулі злийте воду і додайте до решти інгредієнтів. Приправте салат майонезом і сметаною, посоліть і поперчіть та добре перемішайте.