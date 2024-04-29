Якщо Шуба набридла: рецепт розкішного норвезького салату з буряком та оселедцем
Джерело:treskablog
У норвезькому салаті з оселедцем усі інгредієнти поєднуються ідеально. Він має чудовий смак, тому цілком може стати окрасою святкового столу на Великдень.
Для приготування справжнього норвезького салату потрібно поєднати три смаки – кислий, солоний і солодкий. Зокрема, мариновані огірки й оселедець, буряк, та яблука.
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Норвезький салат з оселедцем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів запеченого буряка;
– 200 грамів вареної картоплі;
– 1 маринований огірок;
– четвертина червоної цибулі;
– половина яблука;
– 200 грамів оселедця;
– 10 грамів зеленої цибулі.
Для заправки:
– 2 столові ложки вершкового сиру;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 100 грамів йогурту без наповнювача.
Приготування:
- У глибоку тарілку покладіть вершковий сир, негостру гірчицю, оливкову олію і ретельно перемішайте.
- Буряк і картоплю почистьте і наріжте невеликими кубиками. Огірок, філе оселедця, почищене яблуко і цибулю теж наріжте кубиками.
- Покладіть інгредієнти у тарілку із заправкою, додайте йогурт і перемішайте.
- Перед подачею прикрасьте салат подрібненою цибулею.