Якщо Шуба набридла: рецепт розкішного норвезького салату з буряком та оселедцем

29 квітня 2024, 19:32
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Джерело:

treskablog

У норвезькому салаті з оселедцем усі інгредієнти поєднуються ідеально. Він має чудовий смак, тому цілком може стати окрасою святкового столу на Великдень.

Для приготування справжнього норвезького салату потрібно поєднати три смаки – кислий, солоний і солодкий. Зокрема, мариновані огірки й оселедець, буряк, та яблука.

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Норвезький салат з оселедцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 300 грамів запеченого буряка;
– 200 грамів вареної картоплі;
– 1 маринований огірок;
– четвертина червоної цибулі;
– половина яблука;
– 200 грамів оселедця;
– 10 грамів зеленої цибулі.
Для заправки:
– 2 столові ложки вершкового сиру;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 100 грамів йогурту без наповнювача.

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Приготування:

  1. У глибоку тарілку покладіть вершковий сир, негостру гірчицю, оливкову олію і ретельно перемішайте.
  2. Буряк і картоплю почистьте і наріжте невеликими кубиками. Огірок, філе оселедця, почищене яблуко і цибулю теж наріжте кубиками.
  3. Покладіть інгредієнти у тарілку із заправкою, додайте йогурт і перемішайте.
  4. Перед подачею прикрасьте салат подрібненою цибулею.
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Автор: Ольга Котів