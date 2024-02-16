Непристойно швидко: рецепт дуже смачного салату з 3 інгредієнтів за 5 хвилин

Дуже смачний салат може бути по-справжньому простим. Спробуйте скористатися цим мегашвидким рецептом.

Салат з моркви з консервованим ананасом готується просто. Треба лише нарізати інгредієнти та все змішати.

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Салат з ананасом, морквою і твердим сиром

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

– 3 середні морквини;– 300 грамів консервованого чи свіжого ананаса;– 150 грамів твердого сиру;– 3 зубчики часнику;– 1 – 2 столові ложки майонезу.



Смачний салат можна приготувати навіть з моркви / Фото Unsplash

Приготування:

Почистьте і натріть моркву. Також натріть твердий сир. Якщо використовуєте свіжий ананас, почистьте його. І свіжий, і консервований ананас треба нарізати кубиками. Змішайте всі інгредієнти, додайте подрібнений часник, заправте майонезом та перемішайте. Доведіть до смаку сіллю та чорним меленим перцем за бажанням.