Ви готуватимете його знову і знову: рецепт німецького яєчного салату

1 червня 2024, 15:50
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Джерело:

Shuba

Хоч раз в життя ви повинні скуштувати цей салат. Він стане гідною заміною класичним Шубі та Олів'є.

Німецький яєчний салат готується дуже просто. Водночас його смак – незабутній.

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Німецький яєчний салат

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 2 мариновані огірки;
– зелена цибуля до смаку;
– 60 грамів майонезу 67%;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 яблуко;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Зваріть яйця на круто. Для цього їх треба покласти у холодну воду, поставити каструлю на вогонь та проварити після закипання 10 хвилин. Далі остудіть яйця у холодній воді, а потім почистьте від шкаралупи.
  2. Наріжте варені яйця, очищене яблуко та мариновані огірки невеликими кубиками. Дрібно наріжте зелену цибулю.
  3. Змішайте нарізані інгредієнти у мисці та додайте майонез, лимонний сік, гірчицю, сіль та перець. Гарно перемішайте та подавайте до столу.
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Автор: Ольга Котів