Ви готуватимете його знову і знову: рецепт німецького яєчного салату
1 червня 2024, 15:50Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Хоч раз в життя ви повинні скуштувати цей салат. Він стане гідною заміною класичним Шубі та Олів'є.
Німецький яєчний салат готується дуже просто. Водночас його смак – незабутній.
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Німецький яєчний салат
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 6 яєць;
– 2 мариновані огірки;
– зелена цибуля до смаку;
– 60 грамів майонезу 67%;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 яблуко;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Зваріть яйця на круто. Для цього їх треба покласти у холодну воду, поставити каструлю на вогонь та проварити після закипання 10 хвилин. Далі остудіть яйця у холодній воді, а потім почистьте від шкаралупи.
- Наріжте варені яйця, очищене яблуко та мариновані огірки невеликими кубиками. Дрібно наріжте зелену цибулю.
- Змішайте нарізані інгредієнти у мисці та додайте майонез, лимонний сік, гірчицю, сіль та перець. Гарно перемішайте та подавайте до столу.