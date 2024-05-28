У 10 разів кращий, ніж Олів'є: готуємо смачнющий салат з куркою "Столичний"
28 травня 2024, 20:59Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Салати з майонезною заправкою – класика святкового столу. Спробуйте приготувати "Столичний" – він вам точно сподобається.
Він дещо схожий на Олів'є. Проте готується без вареної ковбаси.
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Салат "Столичний"
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 3 відварені картоплини;
– 4 – 5 варених на круто яєць;
– 5 – 6 консервованих огірків;
– 1 банка консервованого горошку;
– 250 грамів вареної курки;
– 150 грамів вареної яловичини;
– 70 грамів майонезу;
– спеції до смаку.
Дивіться відео, як приготувати салат "Столичний"
Приготування️:
- Яйця, картоплю та м'ясо відваріть до готовності та наріжте кубиком.
- Огірки подрібніть та додайте до інших інгредієнтів.
- Додайте горошок, посоліть, поперчіть до смаку та додайте майонез.
- Добре перемішайте та подавайте.