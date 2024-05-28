У 10 разів кращий, ніж Олів'є: готуємо смачнющий салат з куркою "Столичний"

28 травня 2024, 20:59
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Джерело:

yuliia.senych

Салати з майонезною заправкою – класика святкового столу. Спробуйте приготувати "Столичний" – він вам точно сподобається.

Він дещо схожий на Олів'є. Проте готується без вареної ковбаси.

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Салат "Столичний"

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 відварені картоплини;
– 4 – 5 варених на круто яєць;
– 5 – 6 консервованих огірків;
– 1 банка консервованого горошку;
– 250 грамів вареної курки;
– 150 грамів вареної яловичини;
– 70 грамів майонезу;
– спеції до смаку.

Дивіться відео, як приготувати салат "Столичний"

Приготування️:

  1. Яйця, картоплю та м'ясо відваріть до готовності та наріжте кубиком.
  2. Огірки подрібніть та додайте до інших інгредієнтів.
  3. Додайте горошок, посоліть, поперчіть до смаку та додайте майонез.
  4. Добре перемішайте та подавайте.
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Автор: Ольга Котів