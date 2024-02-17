Закуска, перед якою ніхто не встоїть: готуємо неймовірно ніжне сало з часником
17 лютого 2024, 15:13Читать новость на русском
Джерело:katia_cooking_
Солене сало добре смакує з картоплею чи навіть самостійно. Приготуйте його за цим рецептом – ви приємно здивуєтеся.
Часник, мабуть, найкраще пасує до сала. Він робить його неймовірно ароматним.
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Сало з часником
- Час: 15 хвилин + 1 доба
- Порцій: 6
– не дуже великий шматок сала;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1,5 чайної ложки чорного перцю;
– пучок зелені;
– голівка часнику.
Приготування:
- Часник тоненько наріжте.
- Надріже сало шматочками до шкірки.
- З'єднайте сіль та перець. Обсипте кожну частинку сала та покладіть по 3 – 4 шматочки часнику.
- Гарно стисніть, обсипте дрібно посіченою зеленню та тісно обгорніть харчовою плівкою та пергаментом.
- Покладіть в холодильник на добу.