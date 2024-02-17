Закуска, перед якою ніхто не встоїть: готуємо неймовірно ніжне сало з часником

17 лютого 2024, 15:13
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Джерело:

katia_cooking_

Солене сало добре смакує з картоплею чи навіть самостійно. Приготуйте його за цим рецептом – ви приємно здивуєтеся.

Часник, мабуть, найкраще пасує до сала. Він робить його неймовірно ароматним.

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Сало з часником

  • Час: 15 хвилин + 1 доба
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– не дуже великий шматок сала;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1,5 чайної ложки чорного перцю;
– пучок зелені;
– голівка часнику.

Приготування:

  1. Часник тоненько наріжте.
  2. Надріже сало шматочками до шкірки.
  3. З'єднайте сіль та перець. Обсипте кожну частинку сала та покладіть по 3 – 4 шматочки часнику.
  4. Гарно стисніть, обсипте дрібно посіченою зеленню та тісно обгорніть харчовою плівкою та пергаментом.
  5. Покладіть в холодильник на добу.
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Автор: Ольга Котів