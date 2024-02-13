Кращої закуски не існує: елементарний рецепт сала "П'ятихвилинка" зі смаком шашлику
13 лютого 2024, 17:37Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Ароматне сало "П'ятихвилинка" буде доречним на будь-якому святковому столі. Ця дуже смачна закуска готується просто елементарно.
Сало "П'ятихвилинка" стане не лише апетитною закускою, а й чудовим перекусом у звичайний день. Його смачно їсти з житнім хлібом та цибулею.
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Сало "П'ятихвилинка" в розсолі
- Час: 20 хвилин + 5 днів
- Порцій: 15
– 1,5 кілограма сала (грудинки);
– 1 велика цибулина;
– 1 літр води;
– 100 грамів солі;
– 1 чайна ложка приправи до шашлику;
– 6 горошинок духмяного перцю;
– 15 горошин чорного перцю;
– 3 лаврові листки;
– по 3 гілочки петрушки та кропу.
Приготування:
- Сало промийте та обсушіть серветками. Наріжте середніми шматочками.
- У каструлю викладіть всі спеції, окрім лаврового листа і солі. Доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин. Потім розсіл остудіть.
- У чисті невеликі банки викладіть по лавровому листку, гілочці кропу і петрушки.
- Розкладіть сало по банках і залийте до верху розсолом. Накрийте кришками та залиште на 2 доби в прохолодному місці.
- Потім злийте з банок маринад і приготуйте новий розсіл зі 100 грамів солі та 1 літра води. Доведіть до кипіння, варіть 5 хвилин, після чого остудіть.
- У банки з салом викладіть нарізану півкільцями цибулю і зубчики часнику. Залийте новим маринадом і залиште в холодильнику ще на 3 доби.