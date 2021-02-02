Сезонні продукти лютого: чим краще харчуватись зимою

Smachno News підготував для вас список сезонних продуктів лютого, які ви з легкістю можете знайти на прилавках магазинів та супермаркетів та ще й за помірною ціною.

Джерело: 24 канал

Апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони – сезонні фрукти лютого, щодо овочів, то другий зимовий місяць може нас порадувати декількома різновидами капусти та коренеплодами.

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Дієтологи стверджують, що найкраще харчуватися сезонними продуктами, а не купувати тепличні несезонні смаколики.

Сезонні продукти лютого або що ж їсти зимою

– цикорій салатний

З цикорію салатного можна приготувати смачні та свіжі салати на обід або вечерю просто порвавши листя руками.

Цикорій салатний

– червона капуста

З червоної капусти виходять смачні салати, якщо додати до неї сметанку або домашній майонез та трішки зеленого горошку.

Червона капуста

– брюссельська капуста

Найкраще цей продукт смакує з вершками та панірувальними сухарями обсмаженими на сковорідці. Також із брюссельської капусти виходять смачні овочеві супи.

Брюссельська капуста

– білокачанна капуста

З білокачанної капусти готують голубці, додають її у борщ або тушкують з м'ясом.

Білокачанна капуста

– цибуля шалот

Приготуйте з цибулі шалот засмажку до м'яса, цибулевий суп або наріжте до овочевого салату.

Цибуля шалот

– пастернак

Знаний коренеплід, який частенько недооцінюють. Приготуйте з нього та картоплі пюре, тушкуйте з іншими овочами або додавайте в салати – ви будете вражені чудовим поєднанням смаків у стравах.

Пастернак

– грейпфрути

З цього кисло-солодкого фрукта теж можна готувати салати, як фруктові, так і до обіднього столу.

Грейпфрути

– мандарини

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Солодкі мандарини додають у свіжі салати, фруктові салати та торти.

Мандарини Клементин

– апельсини

Апельсини використовують як у маринадах для птиці, начиняють ними качку, готують салати та навіть роблять цукати з їхньої шкірки.

Апельсини

– лимони

Лимони частенько використовують для маринаду, як соус до салатів, випікають тарти або просто додають у чай.

Лимони

– гливи

Найкраще смакують у підливі або маринованими. Вправні господині готують з них пироги та додають у салати після термічної обробки.

Гливи