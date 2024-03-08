Ізраїльська класика на вашому столі: простий рецепт шакшуки

Шакшука – це традиційна страва з кухні Близького Сходу, яка стала популярною в усьому світі. Основні інгредієнти – яйця, помідори, перці та спеції. Це все томиться разом у соусі з томатів.

Вона зазвичай подається з хлібом, який занурюють у цю соковиту страву. Шакшука є відмінним вибором для сніданку, адже вона дуже ситна та смачна.

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Рецепт шакшуки

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2

– 2 помідори;– пів столової ложки оливкової олії;– пів зубчика часнику;– спеції: сіль і свіжомелений перець, щіпка орегано і за бажанням чилі і кмин;– 2 яйця;– свіжий базилік, багет для подачі.

Приготування:

Бланшуйте помідори та очистіть від шкірки. Розріжте їх на четвертинки, видаліть плодоніжки, м’якоть наріжте кубиками. У невелику сковорідку (діаметром близько 20 сантиметрів) влийте оливкову олію і тертий часник та трохи обсмажте. Помідори викладіть в каструлю, приправте сіллю, перцем і спеціями. Перемішайте та інтенсивно смажте на сильному вогні близько 4 хвилин, не перемішуючи (тоді помідори випаруються і збережуть структуру, якщо помішувати – перетворяться у пюре). До смажених помідорів додайте яйця і посоліть. Накрийте кришкою та готуйте приблизно 3 хвилини або поки яєчні білки не застигнуть. Подавайте зі свіжим базиліком і багетом.

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