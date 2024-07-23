Ідеальний літній сніданок з простих продуктів: готуємо шакшуку
23 липня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Усі, хто куштував шакшуку, в неї закохалися. Це ідеальне поєднання овочів та яєшні здатне вразити багатьох.
Приготуйте шакшуку завтра на сніданок. Вашим рідним вона точно сподобається.
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Шакшука
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 3 яйця;
– 1 болгарський перець;
– 2 – 4 помідори;
– 1 цибулина;
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль, спеції, зелень до смаку.
Дивіться, як правильно готувати шакшуку: відео
Приготування:
- Цибулю подрібніть та обсмажте в невеликій кількості оливкової олії.
- До цибулі додайте подрібнений перець і натріть часник. Обсмажуйте 7 – 10 хвилин, після чого додайте спеції.
- Помідори натріть на дрібній терці, шкірку викиньте, а томатне пюре влийте до овочів на пательню.
- Посоліть, поперчіть і вбийте яйця. За бажанням додайте зелень. Готуйте до готовності – приблизно 5 – 7 хвилин.