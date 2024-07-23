Ідеальний літній сніданок з простих продуктів: готуємо шакшуку

23 липня 2024, 18:59
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Джерело:

Yuliia.senych

Усі, хто куштував шакшуку, в неї закохалися. Це ідеальне поєднання овочів та яєшні здатне вразити багатьох.

Приготуйте шакшуку завтра на сніданок. Вашим рідним вона точно сподобається.

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Шакшука

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 болгарський перець;
– 2 – 4 помідори;
– 1 цибулина;
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль, спеції, зелень до смаку.

Дивіться, як правильно готувати шакшуку: відео

Приготування:

  1. Цибулю подрібніть та обсмажте в невеликій кількості оливкової олії.
  2. До цибулі додайте подрібнений перець і натріть часник. Обсмажуйте 7 – 10 хвилин, після чого додайте спеції.
  3. Помідори натріть на дрібній терці, шкірку викиньте, а томатне пюре влийте до овочів на пательню.
  4. Посоліть, поперчіть і вбийте яйця. За бажанням додайте зелень. Готуйте до готовності – приблизно 5 – 7 хвилин.
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Автор: Ольга Котів