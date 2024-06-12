Бюджетний напій з доступних продуктів: як приготувати шампанське з бузини
12 червня 2024, 20:56Читать новость на русском
Джерело:today
Шампанське з бузини – це оригінальний і бюджетний напій, який легко приготувати з доступних продуктів. Бузина надає напою ніжний аромат і приємний смак.
Приготування такого шампанського не потребує складних інгредієнтів чи спеціального обладнання, а результат завжди вражає своєю свіжістю та легкістю. Це робить його чудовим варіантом для святкувань та дружніх зустрічей.
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Шампанське з бузини
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 15 квіток бузини;
– 10 літрів води (мінеральної чи очищеної без газу);
– 1 кілограм цукру;
– 20 грамів лимонної кислоти.
Приготування:
- Для приготування шампанського з бузини візьміть велику скляну ємність або каструлю і наповніть її водою.
- Всипте суцвіття бузини, додайте цукор та лимонну кислоту. Використовуючи дерев’яну ложку, добре перемішайте суміш до повного розчинення цукру.
- Накрийте ємність кришкою і залиште її на три дні для ферментації.
- Протягом цього часу напій здобуде легкий квітковий запах і приємний жовтий колір.
- Процідіть настій через марлю і перелийте його у пляшки. Зберігайте пляшки у горизонтальному положенні в темному та прохолодному місці на два місяці.
- Коли шампанське буде готове, відкривайте його обережно та подавайте охолодженим.
- Багато господинь також додають до шампанського цедру або сік цитрусових, родзинки та мед, щоб напій набув додаткових ароматичних ноток і став ще більш вишуканим.